金球獎去年因疫情改為線上直播，今年第80屆因為疫情趨緩回歸實體，於台灣時間11日上午9點登場，本屆頒獎典禮由喜劇演員傑洛卡麥可擔任主持，《最佳男配角》獎，由首次入圍的51歲華裔男星關繼威以《媽的多重宇宙》順利拿下，影星楊紫瓊則以《媽的多重宇宙》奪下音樂及喜劇類影后，國際名導史蒂芬史匹柏憑著《法貝爾曼》，擊敗強敵詹姆斯卡麥隆，奪下金球獎《最佳導演獎》。

第80屆金球獎【電影類】得獎名單

影星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪下音樂及喜劇類的影后。（圖／達志影像）

華裔男星關繼威以《媽的多重宇宙》順利拿下《最佳男配角》獎。（圖／達志影像）

最佳導演：

史蒂芬史匹柏／《法貝爾曼》

最佳男配角

關繼威／《媽的多重宇宙》

最佳女配角

安琪拉貝瑟／《黑豹2：瓦干達萬歲》

最佳原創配樂

《巴比倫》

最佳原創歌曲

〈Naatu Naatu〉／《RRR 雙雄起義》

音樂喜劇類最佳男主角

柯林法洛／《伊尼舍林的女妖》

音樂喜劇類最佳女主角

楊紫瓊／《媽的多重宇宙》

最佳動畫

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳外語片

《阿根廷，1985年》

【電視類】得獎名單

音樂及喜劇類最佳女主角

昆塔布倫森/《小學風雲》

音樂及喜劇類最佳男主角

傑瑞米艾倫懷特/《大熊餐廳》

最佳男配角

泰勒詹姆斯威廉斯/《小學風雲》

劇情與音樂及喜劇類影集最佳女配角

茱莉婭加納／《黑錢勝地》

劇情類最佳女主角

辛蒂亞／《高校十八禁》

最佳迷你劇集及電視電影男配角

保羅華特豪澤／《黑鳥》