金球獎去年因疫情改為線上直播，今年第80屆因為疫情趨緩回歸實體，於台灣時間11日上午9點登場，本屆頒獎典禮由喜劇演員傑洛卡麥可擔任主持，《最佳男配角》獎，由首次入圍的51歲華裔男星關繼威以《媽的多重宇宙》順利拿下，影星楊紫瓊則以《媽的多重宇宙》奪下音樂及喜劇類影后，國際名導史蒂芬史匹柏憑著《法貝爾曼》，擊敗強敵詹姆斯卡麥隆，奪下金球獎《最佳導演獎》。
第80屆金球獎【電影類】得獎名單
最佳導演：
史蒂芬史匹柏／《法貝爾曼》
最佳男配角
關繼威／《媽的多重宇宙》
最佳女配角
安琪拉貝瑟／《黑豹2：瓦干達萬歲》
最佳原創配樂
《巴比倫》
最佳原創歌曲
〈Naatu Naatu〉／《RRR 雙雄起義》
音樂喜劇類最佳男主角
柯林法洛／《伊尼舍林的女妖》
音樂喜劇類最佳女主角
楊紫瓊／《媽的多重宇宙》
最佳動畫
《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
最佳外語片
《阿根廷，1985年》
【電視類】得獎名單
音樂及喜劇類最佳女主角
昆塔布倫森/《小學風雲》
音樂及喜劇類最佳男主角
傑瑞米艾倫懷特/《大熊餐廳》
最佳男配角
泰勒詹姆斯威廉斯/《小學風雲》
劇情與音樂及喜劇類影集最佳女配角
茱莉婭加納／《黑錢勝地》
劇情類最佳女主角
辛蒂亞／《高校十八禁》
最佳迷你劇集及電視電影男配角
保羅華特豪澤／《黑鳥》
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