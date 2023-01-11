BENTLEY全新長軸旗艦登台 採用世界首創先進座椅科技

Bentley發表全新車型「Bentayga Extended Wheelbase」，此田承襲自Mulsanne的旗艦精神，帶給乘客一個極致優雅舒適的後座空間，透過導入業界首見的新科技，具備主動溫控及進階坐姿偵測功能，將SUV車型晉升至嶄新高度。

Bentley Taiwan總代理永三汽車表示，Bentayga Extended Wheelbase（EWB）的改變絕非僅僅是延伸軸距，不僅投入高達歐元9位數字的開發成本、超過2500件全新零組件、總和近2000週的測試時間，最終推出獨立於Flying Spur、Continental GT、Continental GT Convertible及Bentayga的第5款車型，同時延續品牌一貫著名高效性能、精緻工藝與無限客製化創意。

Bentyaga EWB由最新第二代Bentayga發展而來，在開發設計之初即重新規畫底盤、側面鈑件與車頂線條等，以確保毫無妥協的品牌車輛美學。軸距由2995 mm加長至3175 mm、車長達5305 mm的，延伸180 mm軸距所增加的部分皆運用於後座空間的延展，創造出層峰豪華後艙饗宴，首創主動式溫度控制和進階坐姿偵測調整，確立難以企及的領導風範。

Bentayga EWB除了常見的獨立4座與5座選擇，標準4+1座佈局具有16向可調、加溫、通風和5種按摩模式功能，後座中央座椅讓空間依需求隨時變換。全新開發Bentley航空座椅套件可搭配4+1座或4座配置，多達22向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大40度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，提供愜意舒適的移動辦公室，VIP模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化，僅需透過後座觸控多功能遙控螢幕即能輕易轉換不同場景。

新車最大亮點之一的「主動式控溫座椅科技」，能偵測乘客體溫及濕度，進而判斷該開啟加溫或通風功能，甚至同步進行以維護最適宜的乘坐環境，偕同進階坐姿調整系統，可根據乘坐受力點自動調校椅面支撐性，由全新開發的腿部與肩部椅墊並新增額外側邊包覆，多達177種個別變化、6大獨立區塊、3種調適模式，藉由複雜且精密計算大幅降低乘坐疲勞感，持續達3小時循序漸進地微調，使乘客得以盡情享受每趟旅途。

內裝工藝上，Bentayga EWB擁有最先進的車室絎縫圖紋，結合數位化的工藝技術，精緻對稱的鑽石型菱格紋在椅面肩部優雅呈現，頂級皮革格紋中更綴以直徑小於1 mm的細孔，跳脫以往的現代設計在車門面板與室內空間延續整體性。獨特的流光菱格套件將每片前門板12顆、後門板22顆LED光點崁入皮革孔紋中，精心排列透亮且色彩豐富的光源，營造出專屬視覺氛圍。在儀表木飾及車門細節上，Bentley工匠巧妙融入僅厚0.07 mm的金屬飾紋鑲嵌，展現亙久彌新的極致手工藝成就。

隨著車身加大，品牌也為Bentayga EWB裝配於休旅車型的後輪轉向系統，讓Bentayga EWB即便受益於長軸距的優勢，卻得以消弭劣勢。僅需11.8m的迴轉直徑，更較標準軸距的車型減少7%，不僅增添駕駛者高速轉向操控信心，同時也帶來低速變向的便利性。配合列為標配的Bentley動態駕駛系統，以及48V電子防傾桿適切維持上乘駕乘舒適、操控性與車身間的完美平衡。

Bentayga EWB搭載品牌著名V8汽油動力，擁有550 PS及770 Nm的強勁輸出，0-100 km/h加速僅需4.6秒與290 km/h的極速表現，讓優雅移動成為一種標準配備。在高效動能之外，最亮眼的特點則是全新鍍鉻豎式水箱格柵。採用Flying Spur的設計做為概念發想，在維持既有型格風範中盡顯視覺張力。

Bentley Asia Pacific Sales Manager Katya Zavialova（左）與Bentley品牌總經理胡邁淵一同發表Bentayga Extended Wheelbase。（永三汽車提供）

世界首創先進座椅科技，具備主動溫控及進階坐姿偵測功能，匯聚極致優雅與舒適駕乘感受。（永三汽車提供）

Bentayga EWB專屬流光菱格套件將細緻絎縫工藝結合頂級皮革材質，展現獨一無二的車室氛圍。（永三汽車提供）

Bentayga EWB分為標準版、Azure兩種車型，Azure具備額外9種車色、共16種車色選擇，飾以鍍鉻車身框條及專屬22吋10輻指向性輪圈，車內外Azure銘牌彰顯不凡身分。Bentley Taiwan總代理永三汽車表示，Bentley Bentayga EWB基本售價1380萬元起，Azure車型1550萬元起。