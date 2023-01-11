「國語日報」製版組及機印組、發行組夜班的7名員工2021年遭報社資遣，7人不服提告請求確認僱傭關係存在，台北地方法院認為報社資遣行為已符合最後手段性原則，但調解期間資遣無效，判決2021年7月8日起至2022年8月23日僱傭關係存在，報社須給付這段期間薪資。

7員工提告主張，報社在2021年6月8日召開會議，以業務緊縮、虧損為由裁撤他們所屬單位並資遣，他們在同年月7日向北市政府勞動局申請勞資爭議調解，7月14日召開調解會議，是報社勞資爭議調解期間資遣，違反勞資爭議處理法規定，其資遣當屬無效。

7人表示，就算報社經營有虧損，其中牽涉因素甚多，亦與他們是否在職無關，且報社尚有位在精華地區之不動產，可供出租或待都更獲利，資遣仍不符合必要性與最後手段性原則，他們不接受資遣。

台北地院認為，7員工拒絕報社的退休或優惠資遣條件，堅持需以原勞動條件繼續僱用，且報社亦無適當職缺供原告轉職，報社所屬人力仍持續減少，可依勞基法終止其勞動契約法律關係，國語日報的資遣行為，應已符合最後手段性原則。但調解期間的僱傭關係存在。