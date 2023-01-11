中國電動車產業正蓬勃發展，根據研究公司MarkLines數據，2022年前11月全球純電動車銷量約為680萬輛，其中中國製造商比亞迪大約賣290萬輛車最多。美媒則進一步進出，中國電動車正在東南亞國家崛起，而價格優勢成為突圍關鍵。

根據華爾街日報報導，過去在東南亞國家，大部分是被日本車企包括豐田、五十鈴等廠牌所掌控，但如今此趨勢出現轉變，中國的電動汽車在政府補貼下，正在東南亞國家崛起，迎合當地人對價格實惠的需求。

泰國能源部數據顯示，2022年前9個月，泰國市場電動車銷量為1萬3298輛，比2021年的1954輛高出許多，總部位於曼谷的Kasikorn Research Center估計，其中80%的電動汽車是由中國製造商生產。

中國電動車在泰國興起的關鍵則是價格，以日本豐田電動車bZ4X為例，其在泰國的零售價約為5.3萬美元，美企特斯拉Model 3售價約5.1萬美元起跳，是中國廠商長城汽車生產的次緊湊型車歐拉好貓（Ora Good Cat）價格的兩倍之多；在印尼市場，中國廠商上汽通用五菱汽車的Air電動掀背車售價自約1.5萬美元起跳，已成為該國去年第三季最暢銷的電動車。

中國電動車龍頭比亞迪先前表示，計劃在泰國羅勇開設該公司境外第一家工廠，預計將在2024年投產，年產量達15萬輛，主要銷往東南亞和歐洲。

報導提到，受政治因素影響，中國汽車廠商不太可能在美國發展壯大，除了東南亞市場外，一些中國品牌紛紛尋求在歐洲銷售高端車型。