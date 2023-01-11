一名女網友在《Dcard》上發文表示自己和男友第一次到摩鐵開房，因為兩人玩的太嗨，男友不慎把她下體「摳出血」導致床單被血染紅，然而男友當下的反應並非關心她的傷口，而是害怕要賠錢要她一起清潔，她也坦言「當下邊擦邊覺得心酸，下體也隱隱作痛」，文章一出引來大批網友直呼「快分手」！

女網友發文表示自己和男友第一次到摩鐵開房，結果一不小心就被男友的手弄到流血，她在文中表示「當下我也沒感覺痛只覺得卡卡的但很舒服」，但完事後發現下體出血，床單因此留下一灘血跡，原PO也還原男友事發當下的反應說「他居然不是先關心我或幫我檢查一下，而是先擔心清潔費，要我穿好衣服起來幫忙清理」，她坦言因為彼此都是第一次開房間，遇到這種情形不知所措，「我當下邊擦邊覺得很心酸，下體也開始隱隱作痛，雖然男友事後也有關心我，但當下感覺真的很差」。

原PO表示男友離開汽車旅館前向員工坦承弄髒床單，聽見不用賠償才鬆一口氣並開始關心她的傷勢。她透露事後男友雖有持續傳訊息關心，但卻沒打算陪她一起去看醫生，並指男友說出「應該只是破皮兩三天就好了」聽到這番話讓她相當傻眼，也點出男友其實不太關心自己，除了記不住自己生日，也不知道自己吃東西的喜好，並詢問網友「這種男友該放生了吧….」。

貼文一出不少網友對原PO男友的行為感到氣憤，表示連生日都記不住太沒心，有人也點出「這種的男友留著不分真的蠢」、「不記得妳生日這點，就完全不ok了欸」、「難道不覺得很奇怪嗎？愛你的人會先關心你痛不痛吧？是多怕虧錢，何況還是被他弄傷的」、「我不舒服砲友都會關心我還有送餐來給我了，你的男友….很不及格」、「感覺是海王」。

原PO事後也在文章更新感情狀態，表示2人已分手，並感謝網友們的回覆讓她認清男友根本沒心，但也坦言「可能這是我的第一任所以我不懂愛吧，不過分手還是很難過」。