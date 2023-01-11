俄烏戰爭進入第11個月，美國與烏克蘭官員稱，俄軍在烏克蘭的火力明顯下降，最多衰退達75%，被評為在戰場上愈來愈弱。礙於生產不及，俄軍有可能在控制火力，又或者另有盤算。有別於俄軍重砲猛轟的傳統戰略，英國近期評估，俄軍現階段更重視加強內陸札波羅熱（Zaporizhzhia）的防禦工事，因為他們擔心烏軍可能在這裡展開反攻。

美國與烏克蘭官員稱，俄羅斯軍隊在烏克蘭的火力驟降75%。

美國有線電視新聞網（CNN）10日引述美國及烏克蘭官員指出，俄軍現在的火力已較俄烏戰爭最高峰時下降75%，雙方預估的數據相距頗大，不過都呈現了相同趨勢，美方預估俄軍每日發射的火砲數量已從平均20000發降至5000發，烏方則評估從每日60000發降至20000發，相較之下，烏軍平均每日發射4000至7000發火砲。

美國國防官員透露，俄軍砲火驟減並不是直線下降，而是某幾天發射很多，例如重砲猛轟烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）及克爾米納（Kreminna），以及南部赫松州（Kherson）周遭。

針對俄軍砲火為何驟降，美烏官員們至今未能得出明確解釋，其中一種狀況是，礙於產量銜接不上，俄軍可能在控制火砲發射量，另一種狀況是，面對烏軍頑強抵抗、持續收復失土，莫斯科可能正在重新評估戰略。不論是哪一種情況，美烏官員們都表示，火力下降證明了俄烏戰事拖延近一年後，俄軍在戰場上已愈來愈衰弱。

美國與烏克蘭官員稱，俄羅斯軍隊在烏克蘭的火力大降75%。圖為俄軍轟炸烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透社）

美國官員表示，俄軍砲火驟降，可能顯示了戰事拖延對俄軍的常規武器供應造成重大影響。2022年底一名美國官員透露，礙於新彈藥供應不及，俄軍不得不使用已有40年歷史的蘇聯時期「舊貨」。

火力驟減背離了俄軍傳統上重砲猛轟目標的軍事戰略，官員們認為，以殘忍作風出名、被俄羅斯媒體封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergey Surovikin）上任，可能是俄軍戰略轉變的關鍵。

英國國防部8日公布的戰事情報中指出，俄軍現在可能更注重加強烏南札波羅熱中心的防禦工事，這代表莫斯科可能擔心烏軍在札波羅熱或東部盧甘斯克（Luhansk）地區展開反攻，「烏克蘭在札波羅熱的重大突破，將嚴重挑戰俄羅斯透過『陸橋』連接俄境內羅斯托夫（Rostov）地區與克里米亞的可行性。」