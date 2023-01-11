「第80屆金球獎頒獎典禮」於台灣時間11日早上9時在洛杉磯比佛利希爾頓飯店登場，60歲華人巨星楊紫瓊（Michelle Yeoh）以《媽的多重宇宙》成功奪下音樂及喜劇類的影后，但當她在講感言時卻遭背景音樂催促下台，讓她當場直嗆：「拜託閉嘴！我可以揍你，我說真的」引發全場轟動。

楊紫瓊稍早拿下金球獎影后殊榮，也成為金球史上第2位獲得該獎項的亞裔及華人演員，她領獎時捧著講座說道：「我只想站在這裡，消化這所有的一切。40年來我不曾放手」接著她表示能走到今天這一步「著實是了不起的一段旅程和令人難以置信的一戰」並認為非常值得，更回憶當初到好萊塢時，「簡直是夢想成真，直到我到了之後…有人問我會不會說英語。我回說會啊，搭機到這裡大概要13小時，所以我就學會了」。

不過說到一半，舞台旁響起提醒感言過長的音樂時，楊紫瓊更霸氣直喊：「閉嘴，我可以揍你！」引起全場大笑；最後，她也不忘感謝兩位導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）、關家永與其他同劇演員「我被賦予了這份禮物，扮演與我和許多人產生如此深刻共鳴的女人，因為在一天結束時，無論她身在哪個宇宙，她都在為愛、為她的家人而戰」。

事實上，楊紫瓊在《媽的多重宇宙》中，飾演移民美國的華人女性王秀蓮與丈夫威門經營著一家洗衣店，但因種種現實上的問題導致夫妻關係緊張，不過接著她竟意外捲入一場瘋狂的冒險，獨自一人透過探索其他宇宙來拯救世界，劇中她獨特的造型、精湛的演技及武功，都成為這部電影的一大看點，而在她封后前，就已成為首位獲得國家評論協會獎（NationalBoard of Review Awards）最佳女主角獎的亞洲女演員，創下該獎項的歷史紀錄了。