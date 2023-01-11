中國新聞網報導，針對中美直航班次恢復計畫，大陸民航局運輸司司長、一級巡視員梁楠10日在北京表示，民航局8日起已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請。

中共中央對外聯絡部當天邀請在華外國工商界人士出席中國防疫政策專題吹風會。談及外界關注的中美直航班次恢復進展，梁楠表示，中方8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，相關措施包括取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施。包括美方航空公司在內的中外航空公司，可以按照雙邊航空運輸協定安排運營定期客運航班。

梁楠指出，民航局正在按照程序抓緊做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求運營兩國間航班，為促進兩國人員往來和經貿交往作出新的更大貢獻。在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。

梁楠介紹稱，民航局自8日起已經開始受理中外航空公司航班計畫申請，已經有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計畫申請，其中大部分航班計畫於1月下旬至2月期間恢復運營。同時，民航局已經恢復受理國際客運包機、公務機申請，滿足國際公商務往來需求。

在國際客運航空市場恢復預期方面，梁楠表示，考慮到航空公司恢復運營，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調、中外航空當局批復等多重因素影響，需要較長準備時間。另一方面，歷經3年的疫情衝擊，旅客跨國出行意願仍需一段時間逐步恢復。總體來看，國際航空市場的恢復進度將慢於國內航空市場。