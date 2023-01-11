中光電（5371）公布2022年12月份自結合併營收約34.39億元，月減9％，年減35％。累計第四季自結合併營收為111.71億元，較第三季減少13％，年減26％。總計2022年全年自結合併營收為497.83億元，較前一年減少0.1％。

影像產品12月份出貨量約8.8萬台，合併營收約10.96億元，分別較11月份成長9％及減少6％，相較去年同期則分別增加2％及減少13％。累計第四季出貨量約25.2萬台，營收則約35.17億元，受到淡季及部分物料短缺影響，分別季減39％及41％。總計全年影像產品出貨量約135.8萬台，營收則達193.2億元，分別較前一年大幅成長56％及51％，主要係受惠於家用娛樂及智能微投影產品出貨成長，以及疫情解封後高端工程機種出貨暢旺帶動。展望2023年1月份，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，預期影像產品整體出貨量將較去年12月份衰退。

由於TV／PID機種於淡季減少出貨，節能產品12月份合併營收約13.47億元，較11月份減少12.6％，較去年同期則減少55％。12月份大尺寸TV／PID營收為3.04億元，月減31.7％；Monitor產品營收為1.86億元，月增10％；NB機種營收約6.66億元，月減12％；Tablet機種營收約0.96億元，月增28％。12月份節能產品整體出貨量約239.3萬片，較11月份小幅減少2％。累計第四季節能產品合併營收約45.66億元，受到淡季影響較前一季減少14.7％，出貨量則約727.1萬片，較第三季減少14％。總計全年節能產品營收約225.9億元，出貨量達4,000.8萬片，分別較前一年減少16.8％及34.2％，主要係俄烏戰爭、通膨影響消費買氣，導致產業鏈庫存去化緩慢等負面因素影響。展望2023年1月份，由於淡季與農曆年工作天數減少，預期節能產品整體出貨量將較去年12月份減少。