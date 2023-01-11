吳姓夫妻檔害以內政部名義開設課程。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真）

內政部、教育部以及高雄、台南市政府於2016年開始舉辦「國際禮貌小姐、禮貌先生、芙蓉花之後反串秀選拔大賽」，而吳姓男子、王姓女子為某財團法人多元發展協會的理事長與理事；吳男也在高雄某設計大學擔任教師，2人知曉此比賽後，擅自將發展協會名稱掛上比賽海報宣傳，並假裝扮演指導老師，收取教學費用。高雄地檢署11日認為2人偷掛名事項以不起訴處分，但扮演指導老師部分以詐欺罪起訴。

內政部、教育部以及高雄、台南市政府於2016年開始舉辦連續3界的「國際禮貌小姐、禮貌先生、芙蓉花之後反串秀選拔大賽」，吳男夫婦知道後竟未經主辦方同意，擅自將競賽宣傳用的海報掛上自家的財團法人多元發展協會為指導單位，並張貼在某設計大學內，連競賽的獎盃以及獎狀、獎牌等，2人都也掛上指導單位頭銜。

2人除了掛上指導單位頭銜外，還利用某設計大學的教師身分，開辦時尚新娘祕書課程及動漫coseplay訓練課程，想要學生能夠為了參賽而報名課程，並從中賺取一次1萬元的課程費用，但其實主辦方並未實際舉辦該課程，2人還假借內政部的名義給予學生不實的合格證書。

高雄地檢審理時，吳男辯稱自己不懂電腦，所以都是王女在處理相關事宜，且也有發函給主辦單位邀請蒞臨指導；王女則辯稱，假冒內政部所核發的證書都是另位陳姓男子所做的，也並沒有收取1萬元的費用。

法官認為，吳男與王女的確有發函給主辦方，雖然事後主辦方有回函糾正，但難以認定2人主觀上有詐欺的意思，因此此詐欺罪以不起訴處分；而開設課程並假冒內政部頒布證書，法官認為2人的確未經內政部同意就開設課程，又假冒內政部名義頒發證書，因此以詐欺罪起訴。