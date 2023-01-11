香港特區政府10日深夜表示，強烈反對外國政府就黎智英司法案件的干預和對香港特區政府的不實指控和批評，強調不容許外國勢力或人士干預香港司法與內部事務，並予以強烈譴責。

據香港特區政府新聞處消息指出，有報導指《壹傳媒》創辦人黎智英的「國際律師團隊」稍早前致函英國首相要求緊急會面，商討尋求協助釋放正還押候審的黎智英。報導並指英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏10日應要求與黎智英律師團隊會面，除承認提供支援已一段時間外，更不實指控港府針對包括黎智英在內的一些人士。

因此，港府表示反對及譴責所謂國際律師團隊與英國政府的企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為，嚴正敦促有關方面必須尊重法治精神，立刻停止干預香港內部事務。

港府表示，刑事罪行的被告人，在香港基本法和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊。香港基本法第八十五條清楚訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

據BBC報導指出，黎智英擁有英國國籍，港府指控他「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」和「串謀發布煽動刊物」等罪。據了解，黎智英的國際律師團隊在對英首相的信中表示，希望討論「確保黎先生獲釋的可能辦法」，形容他的案件「令人深感不安」、「具指標意義」。