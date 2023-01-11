高盛(Goldman Sachs)周二指出，由於天然氣價格下降，以及中國開放邊境，預計歐元區今年經濟將成長0.6%，表現高於此前預估的萎縮。

高盛經濟學家在一份簡報上說：「我們堅持地認為，由於能源危機，歐元區在冬季的經濟成長將較為疲弱，但是不會再出現技術性衰退」。

技術性衰退通常是被定義為連續兩個季度GDP萎縮。高盛在去年11月曾預測，歐元區在2023年將萎縮0.1%。

高盛指出，預計歐元區到今年底的通膨率將為3.25%，低於此前預測的4.5%。

根據歐洲統計局上周公布的資料，去年12月歐元區通膨率為9.2%，已經低於前一個月的10.1%。

高盛表示，隨著大宗商品價格下跌，到今年底，核心通膨也將放緩到3.3%；但是由於勞動力成本不斷上升，服務業通膨將繼續面臨上漲壓力。

但是有鑑於通膨的「黏著性」問題，高盛預計歐洲央行(ECB)將繼續其鷹派的立場，在二月和三月分別升息50基點(2碼)，然後到五月放緩到升息25基點，最終利率達到3.25%。

就英國而言，高盛預計今年GDP將萎縮0.7%，略優於此前預測的萎縮1%，主要是獲得天然氣批發價格變便宜的協助。

但是由於勞動力市場依然過熱，預計英國央行(BoE)還會再加息100基點(4碼)。