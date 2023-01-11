日本快時尚成衣大廠迅銷（Fast Retailing）11日表示，計畫調升薪水且調幅最高可望達40%。不過，應該是已日本地區為主，因為當地薪資結構跟其它全球各地相互比較之下，略顯較低。

全球至少有3,500家實體服飾店面的迅銷指出，將從2023年3月起調整薪水，日本員工薪資可望大幅提升。受到日本打工時薪上調影響，迅銷光是當地全體人事費用，就估計將年增15%。至於多出的成本，將可因為生產力提升所吸收。

即將公布最新財報的迅銷，上個財年季報才剛創下獲利新高。幾個月以前，中國大陸尚未全面解禁，大力抗疫限制下導致迅銷業績受損，所幸歐美買氣暢旺，可填補自己最大海外市場需求欠佳的這塊缺口，沒想到還創下佳績。

2023新年一揭幕，拿下去年日本最有錢的寶座，同時也是旗下擁有Uniqlo以及GU等國際知名服飾品牌的迅銷老闆柳井正（Tadashi Yanai），就親手奉上加薪這個大禮包給日相岸田文雄。

日本每年春季時期，大約2月左右都會舉行春鬥。在這個為了生計而鬥爭的傳統春季活動中，勞方會向資方積極爭取較高薪資，以及較好工作條件等。由於日本通膨嚴重，故民調數字每況愈下的岸田，也希望藉由日企能幫員工加薪一事，挽回自己頹靡的政治威望。