財政部北區國稅局表示，已移送強制執行的欠稅案件，如有更正應納稅額者，僅為執行事項更正，不影響原處分未變更部分效力，國稅局只會以更正後稅額通知行政執行分署更正執行，不再展延繳納期限重新發單，納稅義務人因未依限繳納應納稅額，仍應按更正後稅額加計滯納金及滯納利息一併徵收。

該局舉例說明，轄內甲君經該局核定補徵109年度綜合所得稅新台幣30,000元，繳納期限至111年11月20日止，惟甲君於接獲補徵稅額繳款書後，未依限繳納稅款，亦未於繳納期限屆滿30日內申請復查，該局遂依稅捐稽徵法第39條規定移送行政執行分署強制執行。

後來甲君向該局申請增列扶養親屬，經重新核定更正應納稅額為25,600元，該局遂通知行政執行分署更正執行，惟甲君仍須就更正後之應納稅額25,600元，核算因逾繳納期間所應加徵滯納金及滯納利息，一併繳納。

該局呼籲，納稅義務人接獲稅額繳款書時，應於繳納期限內繳清稅款，若發現核定內容有記載、計算錯誤或重複時，請儘速向國稅局申請查對更正，以免影響自身權益。