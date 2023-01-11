獨家》新北殯儀館管理員爆收賄遭廉政署搜索 市府證實了 10:562023/01/11 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市立殯儀館管理員疑似收賄，今天上午遭廉政署搜索。（資料畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑似收賄！廉政署今天上午前往新北市立殯儀館搜索館內管理員手機、休息區置物箱及車輛，疑似管理員收賄。新北市殯葬處證實確有此事，原因與管理員收受民眾紅包有關，至於涉案人數以及詳細案情，殯葬處表示，待釐清後將統一由市府對外說明。 1年侵吞同事健保費10餘萬 教育部臨時人員聲押禁見 「天才」駕駛自創車位！管理員出奇招制裁 上萬人讚翻 殯儀館爆滿 板殯40呎冷凍櫃備戰 #管理員 #收賄 #殯葬處 #廉政署 #新北市立殯儀館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洩漏個資助學長收賄 員警賣慘曝被霸凌 檢氣炸當庭開嗆 13:262022/12/19 社會 貪史上最高2700萬人贓俱獲「全裝傻」 中油前執行長延押2個月 08:222022/12/29 社會 監獄管理員幫受刑人戴腳鐐 被飛拳揍到眼眶骨裂 14:432022/12/06 社會 1年侵吞健保費10多萬 教育部約聘人員涉貪遭約談 17:512022/12/08 社會 占用停車場車道！管理員暴怒出1招「幫戴聖誕帽」網讚翻 16:532022/12/01 社會 認了收賄、喝花酒、接受性招待 台南經發局長陳凱凌羈押禁見 15:262022/12/23 社會 苗栗三灣前鄉長溫志強貪污1289萬 監察院全票通過彈劾送懲戒 20:542023/01/10 社會 疑關鍵證詞干擾 蘇震清告北檢書記官偽造文書一審結果出爐 12:552022/12/14 社會 纏訟26年更9審判無罪 職訓局前國會聯絡人涉收賄懲戒再審出爐 09:072022/12/30 社會 收120萬元賣清潔隊員職缺 屏東前崁頂鄉長林光華判囚8年 11:112022/12/16 社會 葉元之質疑趙正宇家搜出920萬有鬼 遭告侵害名譽一審獲判無罪 17:502022/12/21 社會 前北市體育處長孫清泉涉收賄 二審判決出爐 12:292022/12/27 社會 疑關鍵證詞干擾 蘇震清告北檢書記官二審結果出爐 10:222023/01/11 社會 年關難過 北市殯儀館冰櫃爆滿近兩周 04:102023/01/07 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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