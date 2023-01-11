疑似收賄！廉政署今天上午前往新北市立殯儀館搜索館內管理員手機、休息區置物箱及車輛，疑似管理員收賄。新北市殯葬處證實確有此事，原因與管理員收受民眾紅包有關，至於涉案人數以及詳細案情，殯葬處表示，待釐清後將統一由市府對外說明。

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