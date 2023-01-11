大陸界面新聞11日報導，銷聲匿跡兩年多後，前中國首富、前漢能控股集團創始人有了新動向。消息稱，漢能創始人李河君在去年12月下旬被錦州市公安局帶走。漢能一前工作人員表示，李河君被警方帶走是協助調查，事件可能與錦州銀行有關。此前，李河君被強制執行總金額超過8.7億（人民幣，下同，約合新台幣39.15億元）。

天眼查App顯示，李河君任職企業共有7家，存續及開業狀態的有5家，包括河源漢鼎能源科技有限公司、麗江博雅太和新能源投資顧問有限公司、光彩四十九控股股份有限公司等。其中，李河君在光彩四十九控股股份有限公司中擔任監事，並在另外4家公司持有股份。歷史資訊顯示，其曾任漢能多家公司高管並持股。

風險數據顯示，李河君目前累計被執行金額超8.7億元，僅去年10月24日一天就被強制執行20次。此外，李河君還關聯多個限制消費令及終本案件資訊，未履行金額超18.9億元。去年4月，其因違反財產報告制度，被北京市第二中級人民法院列為失信人員。此外，李河君還涉及多條股權凍結資訊，累計被凍結百億股權。

大陸財新報導，2022年12月17日，漢能系創始人、漢能控股集團前董事局主席李河君被遼寧錦州警方帶走協助調查，截至2023年1月10日仍未放回。值得注意的是，2015年初，李河君以1600億元身家成功登頂2015年胡潤全球富豪榜，身家超馬雲、王健林成為胡潤百富榜第12位中國首富。