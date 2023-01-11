就算有著台灣籃球史上最大咖洋將霍華德（Dwight Howard）加盟，T1聯盟球隊桃園永豐雲豹本季仍深陷在泥沼當中，目前已經苦吞了難堪的9連敗，而霍華德10日晚間則再度於IG發文對雲豹球迷信心喊話，表示輸球只是一時，自己將會帶領球隊變得更強大。

雲豹上一回拿下勝利，已經得追朔到去年11月19日主場面對新北中信特攻，該場比賽也是霍華德在台灣聯賽的處女秀，不過打來也是格外辛苦，雲豹靠著霍華德38分、25籃板及9助攻準大三元帶領下，終場以120比115逆轉比賽，拿下本賽季首場勝利。

本月8日雲豹客場對決台灣啤酒英熊，原本規劃「主場限定」的霍華德提前復出拯救球隊，全場他以13投12中的驚人命中率，砍下兩隊最高的29分外帶11籃板，但還是沒能把握英雄主將蔣淯安受傷退場之際，雲豹一路緊咬著比分仍無力回天，最終以111比114落敗，寫下隊史最糟的9連敗。

眼看雲豹狀況跌落谷底，霍華德在IG以中、英文抒發心情，「沒有失敗就沒有成功，沒有輸也不會有贏！我對這支球隊有個願景，那就是建立一個王朝，但在這個過程當中，我們會遭受輸球的打擊，但那只是暫時的，我們會從每次失敗中學習，變得更強並做出相對的回應，我需要我所有的隊友、球迷、還有所有正在努力完成偉大的事情而在奮鬥的人，繼續相信、保持信念、然後繼續努力實現它

「對於我的球迷以及粉絲，儘管我受傷了，但請你們相信我，我很努力為了能繼續打球並試圖贏得比賽，雖然我們最後未能拿下勝利，不過我們將會回到最佳狀態。請你們相信這個過程，並看著這些過程引導我們完成一些偉大的事情！」