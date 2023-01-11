中國外交部長秦剛非洲行，衣索比亞當地時間10日與衣國總理阿比（Abiy Ahmed）在阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）舉行會晤。秦剛呼籲，中衣要相互支持，共同捍衛國際公平正義，願深化拓展雙方各領域合作，鼓勵更多中國企業赴衣國投資。

秦剛表示，有習近平主席掌舵領航，中國將全面推進中國式現代化，堅定不移走和平發展道路，堅定奉行對外開放的基本國策和互利共贏的開放戰略，為變革和動盪中的世界增添確定性、穩定性和正能量，為各國發展帶來新機遇。

秦剛說，中衣建交半個多世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終守望相助、並肩前行，樹立發展中國家團結合作的典範。中方支持衣國走符合自身國情的發展道路。兩國領導人近年來保持密切交往，為新形勢下中衣關係發展指明了方向。作為理念相通的發展中大國、探索追求現代化的同行者，兩國要做堅定相互支持的夥伴、共同發展的夥伴、捍衛國際公平正義的夥伴。我們願深化拓展雙方各領域合作，鼓勵更多中國企業赴衣國投資，參與伊國重建進程，希望衣國提供良好營商環境，並採取切實有效措施保護中方人員和機構的安全和合法權益。

阿比說，熱烈祝賀中共二十大勝利閉幕，我深深欽佩習近平主席的卓越領導力和政治智慧，期待與中方加強治國理政經驗交流，團結帶領全體衣國人民堅持獨立自主，加快國家發展振興。

阿比表示，外長先生將衣索比亞作為就任後首次出訪的首站，充分彰顯我們兩國的深厚友誼和雙邊關係的重要性。衣國與中國在基礎設施、綠色經濟、農業、工業園區建設等各領域合作成效顯著、具有示範意義，助力衣國經濟增長躋身非洲前列，歡迎更多中國企業赴衣國投資興業。

訪問期間，秦剛與衣索比亞副總理兼外長德梅克會談。雙方簽署兩國外交部政治磋商諒解備忘錄等合作文件。