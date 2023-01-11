內閣即將改組，傳行政院長蘇貞昌將在11日與蔡總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，閣揆人選鎖定前副總統陳建仁，搭檔前桃園市長鄭文燦。對此，民眾黨立法院黨團呼籲蘇貞昌別眷戀權位，即便總統慰留也該華麗轉身，也別留紓困特別條例爛尾樓給新內閣，並呼籲陳建仁正面回應高端疫苗爭議。

民眾黨團上午舉行「2023全球將面臨艱困的一年，行政院準備好了沒」記者會，對於蘇貞昌即將請辭的消息，總召邱臣遠直言，距離民進黨敗選後已過了47天，蘇貞昌這齣「留任大戲」依舊歹戲拖棚，顯見蔡政府沒有積極回應民意，令人直呼「這個決定是不是來得太慢了？」

邱臣遠指出，奉勸蘇內閣盡快總辭，即便蔡英文總統留，仍應立刻華麗轉身，留下最後的溫柔。他也點名強推數位中介法的NCC主委陳耀祥，任內傳出高端疫苗內線交易的衛福部長薛瑞元，「班班吃石斑」跳票、無法控制蛋價的農委會主委陳吉仲應下台；在內政部個資外流期間卻「狀況外」的數位部長唐鳳，也該儘速改革。

不過，邱臣遠提到，有關還稅於民的特別條例，行政院尚未給出具體內容，究竟法案只針對1400億發現金的部分，還是會將相關紓困、強韌經濟的部分包套處理，此前民眾黨持保留意見，而改組後，新內閣是否埋單前朝方案也是問題，呼籲蘇貞昌別勸戀權位的同時，也不該留爛尾樓，應盡快和立法院、國人說明方案內容。

此外，談及過去曾有護航高端疫苗爭議的陳建仁可能接任新閣揆一事，邱臣遠說，民眾黨團尊重總統的人事任命權，而陳建仁學術地位雖然受人尊崇，但國產高端疫苗確實是國人心中的痛，無論是民進黨一路護航開綠燈，後續爆發採購過程不透明、疫苗掮客、內線交易及保護力不足等等，「陳建仁過去力挺高端的言論和動作都會被國人一一拿出來檢視。」

邱臣遠呼籲，陳建仁若接任閣揆，應拿出正面態度自清，並對高端案嚴辦、速審，無論是檢調、監察院，都應該要加強力道，還給國人一個清白和相對正面的回應，這將成為陳建仁擔任閣揆後最重要的工作之一，希望能列為未來施政的重點。