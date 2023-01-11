瑞銀亞洲經濟研究主管、首席大陸經濟學家汪濤10日在「第二十三屆瑞銀大中華研討會」線上媒體分享會上表示，預計今年大陸經濟出現復甦，全年GDP實現約5％的成長，同時也研判今年整體通膨將比較溫和，CPI（消費者物價指數）預計平均在3％左右。

汪濤認為，今年不用太擔心通膨，大陸應不會出現像歐美等經濟體在重啟以後通膨居高不下且創紀錄的情況。一方面，大陸經濟重啟是在全球經濟增長放緩的大背景進行，目前大宗商品尤其是能源價格已比去年初回落很多，讓輸入性通膨壓力減小。

另一方面，大陸房地產市場今年有望趨穩，但較大機率屬於弱復甦，讓上游原材料價格的上漲壓力不大，所以今年上游成本壓力對下游產業的影響也較弱。總體呈現通膨溫和。

據中新網引述汪濤表示，2023年大陸經濟有望走出疫情影響、消費復甦。該機構調研發現，在過去3年，大陸民眾儲蓄率增長3至5個百分點。走出疫情後，人們可以把積壓的儲蓄釋放出來，一些之前期待的需求也會逐步釋出，將成為今年消費反彈最主要的動力。