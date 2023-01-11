消息面：

1.聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在瑞典央行主辦的論壇上表示，聯準會的獨立性對其對抗通膨至關重要，但在其演說中並未直接談到利率政策，僅表示為了恢復物價穩定，短期內可能必須採取一些「不受歡迎」的措施，如提高利率使經濟成長放緩。

2.聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周二表示，為了對抗高漲的通膨，聯準會勢必得進一步提高利率，使通膨回落到央行設定的2%目標。她並表示，升息的幅度與到頂時的利率，取決於後續發布的數據。利率期貨數據顯示，市場預期聯準會2月會議升息25個基點的可能性為75%。

3.根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存意外增加1486.5萬桶，而市場預期庫存下滑。此外，上周汽油與餾分油庫存分別增加180萬桶與110萬桶。紐約期油集散地庫欣上周庫存增加230萬桶。

4.隨著央行升息的影響加劇，世銀周二將2023年許多國家的經濟成長預測下修至瀕臨衰退的邊緣。世銀將今年全球經濟成長預測從去年6月預估的3%大砍至1.7%，創下近30年來的第三低記錄，僅次於2009年和2020年。世銀將美國今年成長率從去年6月預估的2.2%下修至0.5%，創下1970年以來最疲弱的經濟擴張。歐元區今年的成長預測從1.9%下修至零增長。世銀預期新興市場與開發中國家今年整體成長率持穩於3.4%，並預期中國今年經濟成長4.3%，較2022年的成長2.7%顯著反彈，但考量國內疫情嚴竣和外部需求疲軟，仍較去年6月的預測調降0.9個百分點。

5.白宮宣布，美國總統拜登、墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）同意在北美地區打造半導體產業，並致力於實現氣候目標。三國領袖同意組織一個半導體論壇，協調各國半導體供應鏈的需求。

6.周二紐約期油收漲0.65%，報每桶75.12美元，盤中一度上漲1.73%，報每桶75.92美元。布蘭特期油收漲0.56%，報每桶80.1美元。美國能源情報署（EIA）發表短觀報告，稱明年全球石油需求將創下新高記錄。中國重新開放經濟亦有助油價走勢。不過，巴克萊表示，如果全球經濟活動大幅放緩，今年布蘭特期油價格上看98美元的前景可能面臨風險，跌幅料將介於15～25美元。

7.美元走軟帶來支撐，周二紐約期金微跌1.3美元或0.1%，收在每盎司1876.5美元，仍守在8個月高點附近。