新北市近年來積極推動交通建設，「三環六線」建設之一的安坑輕軌已完工，即將擇期通車。觀察安坑輕軌2014年開工前至2022年12月即將通車的房價變化，除耕莘安康院區站因周圍空地較多，住宅產品較少之外，其餘站點多數漲幅逾10%，而其中又以安康站漲幅39.7%成功奪冠，雙城站也以31.7%奮起直追，景文科大站、陽光運動公園站也因連接熱鬧的安康站，有部分商圈重疊，漲幅有二成之多。

觀察2022年安坑輕軌各個站點的房市交易量表現，新和國小站以391件名列全線第一，住宅均價目前保持在4字頭，房價相對穩定，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，和國小站商圈較早開發，生活機能相對成熟，並可連接中和區，具備優秀的地理位置，且僅隔一站就接捷運十四張站，可轉乘環狀線，來往新北市中心更加快速，交通十分便利。由於新和國小站周圍較少新案推出，房價漲幅也相對穩定。

陳金萍分析，安康站房價漲幅高達39.7%，但整體均價還未站上4字頭，房價仍相對實惠，在安坑輕軌通車後，為當地生活圈增加能見度，更助攻房市增值力道。漲幅同樣逾三成的雙城站，從1字頭房價站上2字頭，陳金萍表示，儘管雙城站近年漲幅達31.7%，但2字頭的房價依舊相當親民，加上接近山坡地區，居住環境較為清幽，雖站點位於安坑輕軌最末端，需花較多通勤時間。

陳金萍補充，「逐軌道而居」是近年房市熱門趨勢，軌道交通不僅與生活密不可分，更能為區域帶來人潮與經濟效應。待安坑輕軌完工後，將會增加新店區與安坑舊有市區的交通便利性，並因接通環狀線，預估可縮減約15至20分鐘安坑地區至台北市的通勤時間，加上站點周遭有2至4字頭的區域可挑選，不論是自住或是長期置產都是不錯的選擇。