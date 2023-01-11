嘉澤(3533)2022年第4季合併營收為70.42億元，創下單季歷史次高，第1季逢農曆年工作天數減少，嘉澤預估，第1季營運將較第4季下滑，但在伺服器及PC新產品拉貨挹注下，可望優於去年同期，日系外資看好規格升級將拉升ASP，維持嘉澤「買進」評等及目標價1000元。

受到大陸疫情大爆發影響，嘉澤2022年12月合併營收22.47億元，月減6.92%，年減0.16%，累計2022年第4季合併營收為70.42億元，季減3.13%，為單季歷史次高，累計2022年合併營收為271.18億元，年增26.82%，創下歷年新高。

雖然第1季營運因工作天數較少，嘉澤預估，第1季將較去年第4季下滑，但可望優於今年第1季，在兩大伺服器新平台拉貨可望自第1季逐步放量下，嘉澤預期，今年營運仍可維持逐季成長趨勢，全年業績也會比去年好。

日系外資最新報告認為，雖然大陸疫情影響會延續到1月，但之後會逐漸緩解，維持嘉澤第1季營收將較去年第4季下滑至少10%，由於規格升級拉升ASP，對嘉澤看法依舊正面，維持嘉澤「買進」評等及目標價1000元，不過受到農曆年前賣壓出籠影響，嘉澤盤中股價走弱。