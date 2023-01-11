抓到了！男持大量同序號「XD千元假鈔」 高雄警急追來源

抓到了！男持大量「XD千元假鈔」 高雄警急追幕後來源 。（陳慧雯翻攝）

抓到了！男持大量「XD千元假鈔」 高雄警急追幕後來源 。（陳慧雯翻攝）

抓到了！男持大量「XD千元假鈔」 高雄警急追幕後來源 。（陳慧雯翻攝）

近期千元假鈔流竄在多個縣市，高雄市刑大日逮到1名綽號「阿猴」的林姓男子，他涉嫌在通緝期間在林園區租下一間套房作為毒品分裝場及槍械改造工廠，趁他正要外出時警力強勢逮捕，除了查獲大批毒品，甚至也查獲33張序號編碼印著「HR484268XD」的千元大鈔，與近期假鈔序號相符，警方將持續追查槍械毒品偽鈔供給來源及流向。

綽號「阿猴」的27歲林姓男子，因槍砲、恐嚇取財、過失傷害等案，分別遭嘉義、高雄、橋頭等地方檢察署發布通緝，其中槍砲通緝部分執行刑期長達8年6個月之久。但他通緝期間仍不知悔改，還想兼營販賣槍毒生意，半年前，他利用林園區一處娃娃機店面套房做為據點，使用封膜機、攪拌機、天然食用色素等材料製作毒品咖啡包，甚至疑似利用槍械改造工具要製造槍枝，意圖從中牟取不法利益。

經高雄刑大偵二隊第4分隊查證以及掌握林嫌行蹤後，於上個月26日荷槍實彈在周遭埋伏守候，趁林嫌返家時攔查，但他卻不願配合，一路狂奔，但最後跑不到50公尺就被警方撲倒壓制。

到他住處搜索，一舉查扣11包第二級毒品安非他命、120包第三級毒品咖啡包、1包第三級毒品卡西酮、1包第三級毒品愷他命、28粒第三級毒品一粒眠、封膜機、攪拌機、分裝鏟、K盤、5包天然食用色素、以及1批槍械改造工具、還有販毒聯絡用3支手機、甚至還有33張偽造的千元大鈔。

仔細檢視這些偽造千元鈔，序號編碼全都印著「HR484268XD」，與日前流竄於彰化地區的假鈔號碼相符，他聲稱，這些假鈔是不久前是1名外籍友人因欠債還錢給他，但發現是假鈔後就沒有使用，但警方研判案情不單純。全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈刀條例通緝、偽造貨幣等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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