30歲的女星温貞菱與黃河前年底結束7年情後，傳出有了新歡！就在黃河前陣子被拍到有了素人新女友，温貞菱也被直擊悄悄戀上大她6歲的孫沁岳，除了被拍到一起逛街約會，男方也連續住在女生位於台北市東區的家好幾天，濃情正炙。

對於被爆熱戀ing，温貞菱經紀公司表示：「感恩關心，就是好朋友們聚會，不影響工作，公司不會多問，其他順其自然。」孫沁岳所屬經紀公司百鴻揚則表示：「他們有一群會一起打球跟聚會朋友，大家常一起相約，謝謝關心，也希望能保留一些交友空間給他們。」兩人經紀公司都沒有正面否認，被解讀是認愛的節奏。

出道多年的温貞菱有許多戲劇代表作，多次入圍金鐘獎、金馬獎，2017年曾以《最後的詩句》獲金鐘獎迷你劇集視后，前年底與交往7年的金鐘視帝黃河宣告分手。

孫沁岳是藝人劉尚謙的兒子，也是劉至翰同父異母的弟弟，從小跟媽媽相依為命的他，2012年以男團「4ever」唱跳歌手的身份出道，之後轉往戲劇發展，演了幾年戲之後想要再進修，2018年成功考取北京中央戲劇學院，「北漂」兩年幾乎花掉他之前拍戲存下的積蓄。返台後的他近年開始經營自媒體，因從小喜歡動漫，憑藉對動漫的興趣與專業，斜槓知識型Youtuber闖出一片天，目前他的頻道「孫沁岳」已有突破30萬訂閱。

他曾透露從找資料、寫稿、拍攝到剪輯完成，平均一支片要花80小時才能完成，也經常帶著電腦到拍戲現場、趁空擋邊剪片，雖然辛苦，他卻樂在其中，最高紀錄一個月接了7支業配，去年更在「走鐘獎」獲得「潛力新星獎」的孫沁岳，還入圍「2022誠品閱讀職人大賞」的「最佳說書人」獎，與蔣勳、謝哲青、陳鳳馨等人競逐同一獎項。

如今頻道邁向穩定，他也沒有放棄對戲劇的熱愛，不僅在民視《決勝的揮拍》中飾演大反派，去年也參與了改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品的影集《聰明鎮》，和梁詠琪、金馬新人陳妍霏、小S的大女兒許曦文合作，讓一直很想拍動漫改編的作品的他，竟然完成心願。