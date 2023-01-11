2020年已退休的陳志祥，在基隆地院任職時，司法院在2019年認為他審理5件案件延誤，將他的職務評定「未達良好」，陳提告指司法院的職務監督影響審判獨立，懲戒法院職務法庭認為無法認定有影響審判獨立，判決駁回。

陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務 ，陳提再審後，職務法庭改判只需罰薪1年，當時引發各界譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職。

但當時職務法庭承審法官陳志祥對外聲稱，讓陳改輕判沒有問題，還說陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」，他的發言引發爭議，法官協會、司改會等具狀要求對陳志祥評鑑，法評會送監察院後、彈劾不成立。

陳志祥另因案件審理狀況延遲，2019年年終職務評定基隆地院之職務評定委員會初評為「良好」，司法院決議退回後，基隆地院仍評定為「良好」，但後來司法院審議，決議改列為未達良好，陳不服，以司法院逕變決定影響審判獨立為由，提起訴訟。

懲戒法院職務法庭認為，司法院以陳男審理5件案件時，就同一案件各有多次再開辯論及延展宣判期日之情事，而有未遵守開庭前應充分準備，謹慎、勤勉、妥速執行職務的規範，敬業精神顯有不足，決定列為未達良好，屬審判工作之「外部秩序」部分，難認為影響審判獨立，判決駁回陳的訴訟。