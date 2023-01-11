「第80屆金球獎頒獎典禮」於台灣時間1月11日，於上午9點盛大舉行，現場吸引了許多好萊塢明星一同來共襄盛舉。其中，近期深陷「假閨密風暴」的流行樂小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），不畏輿論壓力到現場支持，而她以一襲超火辣低胸禮服登場，立刻吸引全場目光。

席琳娜去年接受媒體採訪時，被問到在演藝圈中誰是她的閨密時，席琳娜透露唯一閨密就是曾與她鬧翻的泰勒絲（Taylor Swift），而非捨命捐腎給她的女模好友法蘭西亞萊薩（Francia Raisa），讓對方因此心寒取消追蹤席琳娜。席琳娜也為此遭到大批網友攻擊，批評她「翻臉不認人」、「原來願意捐腎給你的人只是普通朋友」、「假閨密太噁心」、「普通人願意捐腎給你？你太誇張了」、「原本還喜歡你如今看清你」、「原來這就是你的真面目」等等，再度陷入負面消息當中。

不過，席琳娜似乎不在意外界對她的想法，在本屆金球獎上仍盛裝出席。紅毯上，只見席琳娜穿著一襲黑色瓶口禮服，誇張的篷袖設計，使她的雙臂看起來更加纖細，而領口低胸深V剪裁，也使飽滿的北半球呼之欲出相當性感，但她也疑似領口太低險些走光。然而部分網友看到後卻不太埋單，還是忍不住猛酸「三個腎加持，難怪可以『腎』裝出席」、「怎麼胖成這樣」、「是懷孕了嗎？」、「又胖了不少」、「面相看起來又變了」；粉絲則出面護航「她是因為吃了藥才這樣」、「看起來狀態還是不錯的」、「她生病了，嘴下留情吧」意外掀起話題。