工業電腦廠磐儀（3594）在手訂單暢旺，客戶拉貨動能延續，加上結盟樺漢生產、通路端合作效益顯現，2022年12月營收繳出亮眼成績，達2.09億元，年增28.92％、月增4.22％，創6年來單月新高、歷史第4高紀錄。

磐儀2022年在缺料問題緩解，以及樺漢入股支援下，營運表現「倒吃甘蔗」，不僅12月營收持續向上，推升第四季營收5.87億元，年增33.51％、季增29.84％，累計全年營收達17.93億元，較2021年成長18.65％，第四季、全年營收同步改寫歷史新高。

展望後市，由於磐儀在手訂單能見度高，客戶拉貨力道延續，對於整體出貨將抱持審慎樂觀看法，且受惠與聯發科、樺漢等策略合作夥伴進行資源共享，有利增加業績成長及成本下降趨勢。

據悉，磐儀在智慧醫療、軌道交通接單有所斬獲，將是2023年營運主要成長雙引擎，另公司POS、智慧影像看板也有新專案進行合作，出貨動能續強，隨著毛利率回升、營運規模擴增，獲利表現可期。

市場推估，磐儀在軌道交通，智慧醫療及ESG相關解決方法等挹注之下，首季業績將淡季不淡，且因2022年基期相對較低，搭配轉型結盟效益持續發酵，全年營收將逐季向上，維持年增2成水準，突破20億元整數大關。