金球獎紅毯向來是女星爭豔的戰場，雖然新生代女星紛紛崛起，但資深女星也不遑多讓，以《媽的多重宇宙》奪下音樂及喜劇類影后的楊紫瓊，穿寶藍色亞曼尼訂製服走紅毯，不論是優雅氣質、巨星氣場，都不在年輕女星之下，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）穿透明薄紗禮服勇於秀出好身材，展現大姊大的氣度與自信。

潔西卡雀絲坦穿的是Oscar de la Renta膚色禮服，搭配GUCCI 珠寶。（美聯社）

開雲集團 (Kering Group）老闆娘莎瑪海耶克，穿的則是自家集團旗下的GUCCI禮服。（美聯社）

芳齡逾60歲的楊紫瓊在《媽的多重宇宙》中飾演蓬頭垢面的老媽媽，但走在紅毯上又是另一個模樣，她身穿亞曼尼魚尾禮服，展現她曼妙好身材，浪漫唯美的披肩長髮讓她顯得更加年輕，展現超強的巨星氣勢。

今年45歲的潔西卡雀絲坦和56歲的莎瑪海耶克不約而同選穿膚色的透明絲紗亮片禮服走紅毯，性感和自信指數雙雙破表，勇於展現自己的好身材。潔西卡雀絲坦穿的是Oscar de la Renta膚色禮服，搭配GUCCI 珠寶；身穿開雲集團 (Kering Group）老闆娘的莎瑪海耶克，穿的則是自家集團旗下的GUCCI禮服。