2014年擔任台北市中正區南福里里長的鄒桂蓉，被檢方起訴利用里長的職權向在里內興建大樓的建商勒索180萬元，最高法院駁回鄒的上訴，認定她惡性重大，所為有辱官箴，應予嚴懲，依藉勢藉端勒索財物罪判刑6年，褫奪公權5年，沒收犯罪所得180萬元定讞。
鄒女在2014年底當選里長後，利用里長對於申請道路挖掘的同意權，在2015年2月向「中正藏璽」建案的建商索取「施工損害的賠償費」180萬元，營造公司為了擔心工程延誤遭違約罰款，於是支付180萬元，但鄒女收了賠償費後根本沒有進行任何修繕。
台北地方法院一審認為鄒女身為里長，本應明瞭係受民眾所付託，始當選擔任此項職位，盡心為民眾謀取福利，竟為圖一己私益，心生貪念，而為前揭藉勢藉端勒索財物犯行，惡性極為重大，所為實有辱官箴，應予以嚴懲，重判14年。
高院二審認為路燈施工與否並非里長的權限、職務，依法定職務的見解不構成貪汙犯，也因此改依公務員恐嚇詐欺罪輕判2年半，撤銷發回後，高院更一審依貪汙治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪將她判刑6年，她提上訴，遭最高法院駁回確定。
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