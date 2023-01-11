為加速10年以上老舊車輛汰換，降低碳排及改善空汙，除了環保署空汙、減碳及換新車種不同給予不同補助外，環保署今年開放如科學園區、產業園區等大型開發案可以收購空汙及溫室氣體做為抵換之用，以機車為例，如由環保署補助減碳及減空汙合計僅能領2000元，但若由開發單位收購則可增加至3500元，如果是2007年6月30日前報廢的老舊機車，今年年底則可再加領2000元汰換補助。

據統計，目前車齡10年以上的機車有約630萬輛、小客貨車約400萬輛、大客貨車則約12萬輛，考量老舊車輛汙染及碳排放較高，因此環保署修正抵換處理原則、空汙月助及減碳獎勵等多個辦法，希望加速汰換。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，民眾如果把機車汰換為電動機車後，或是把汽油小客貨車汰換為電動小客貨車，或把柴油小客貨車汰換為電動小客貨車，車主可選擇申請環保署補助，分別為2000元、1萬4000元及1萬7000元的溫室氣體減量獎勵及空汙減量補助，柴油大客貨車及柴油大貨車汰換則可領3萬元補助金額。

蔡孟裕說，車主也能選擇由開發單位收購，如民眾如果把機車汰換為電動機車後，或是把汽油小客貨車汰換為電動小客貨車，或把柴油小客貨車汰換為電動小客貨車，則開發單位收購底價分別為3500元、1萬7000元及2萬2000元，柴油大客貨車及柴油大貨車汰換收購底價則為19萬元。

但蔡孟裕提醒，溫室氣體可以全區抵換，意謂全台汰舊換新皆可選擇由開發單位收購，但空汙抵換需要同一空品區，如果該空品區沒有空汙抵換需求，車主僅能選擇環保署補助。