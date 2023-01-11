去年10月，美國政府對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，禁止未經許可的美系企業與組織將先進晶片技術與產品出口至大陸，嚴重打擊大陸提升晶片實力的機會。大陸官媒環球時報則撰文提到，能夠讓美國制裁落空的最大關鍵，就是大陸不斷靠自己的力量突破技術限制。

環球時報分析目前美中晶片戰爭的局勢，先是批評美國施壓日本、荷蘭及南韓等盟國加入制裁是無濟於事，且目前盟友陷入猶豫，明顯是考量放棄大陸市場將嚴重損害企業與國家利益，美國制裁的破綻一一浮現。

此外，環球時報也強調，大陸晶片業能夠突破制裁的武器，即是本身的技術突破，過去28奈米晶片能在美國壓力下順利完成量產，「雖然28奈米已是10年前的技術，但仍是成熟製程主力，廣泛運用在電子產品上，代表大陸能在大部分的下游產品上實現自給自足。」

儘管環球時報坦言，美國晶片制裁將導致先進晶片的供應受到衝擊。但他們也說，從目前的情況來看，大陸主要的晶片供應未受制裁限制，產量正在快速成長，若能在未來幾年持續在研發領域上有所突破，將能迎頭趕上，突顯美國制裁反而會刺激大陸加入晶片業自給自足。

最後，環球時報也嗆聲美國，「刻意阻擋別人，只會讓自己走進死巷，大陸完成自給自足發展晶片業的目標，將是美國把自己逼到牆角的最好例子。」