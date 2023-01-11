【愛傳媒兒童與閱讀專欄】閱讀楊力州導演監製的怪咖系列紀錄片第八部「還孩子做自己」，以兒童文學家幸佳慧與家醫科醫師李佳燕推動孩子ADHD（注意力不足過動症）、及兒童心智科疾病去標籤化運動、兒童教育內涵的兒童主體等幾方面，提出反思。

學校現場的故事

下課鐘響，一群八年級的孩子衝到閱讀課專屬教室。「老師，我們很想上你的課。你為什麼要放棄我們？」筆者說，「你們是我最喜歡的班級之一，我沒有放棄你們。現在的結果來自學校課程安排。為什麼想上我的課？」學生：「老師，你會說故事。」筆者問：「現在呢？」學生：「同學安靜閱讀。現在上課都自己寫學習單。」筆者回應，「也可以達到閱讀目的。好好加油喲！！」

時間倒回前一個星期，資源班學生跑來找筆者：「老師，我想上你的閱讀課。」「為什麼？」「你的閱讀課我可以發表。現在一直看書，我看不懂字，只能又靜靜地坐著發呆了。」這位資源班學生不識字，但生性活潑，進入一般班級課堂上課後，從閱讀課的合作討論中，聽同學們和筆者間對話，掌握話題方向，也能參與討論。甚至英文圖畫書單元閱讀，透過圖像閱讀正確翻譯英文故事大要，提供班上其他常態學習孩子，英文溝通的視覺觀察方法。在閱讀課程中，資源班孩子永遠有機會對話，不論是自身學習能力或者透過小組合作。

但是也遇到上課時在教室內走來走去的孩子，這些無法完全控制自己行為的孩子，影響到其他同學的上課注意力。剛開始，筆者對上課騷擾其他學生專注力的孩子生氣。反省之後，覺得對學生生氣並不是好的教育示範。除了請教學校資深教師，也改變自己上課內容與節奏。後來透過資深教師經驗，筆者賦予孩子特殊任務，孩子雖仍會騷擾其他孩子，但是在完成任務過程中，也能和教師達到某種課程協商與平衡。

閱讀課可能並非孩子學習容易遇到障礙的課程，不論資源班或者一般生，身份名稱不同，但指涉的都是學生（不存在「特殊生」身份，因為教學中仍可接受差異化，讓學生自己選擇進入閱讀對話時機）。尤其在分組同學互相幫忙下，只有孩子願不願意投入課堂，而吸引孩子進入課程內容，仍是大人責任。

但若回到會考主要科目，對於非「常數範圍」內的一般學生，又可能會遇到什麼情況？

四十年前的故事

筆者小時候學習理解緩慢。小一小二數學計算全對，但問答題回答全錯，成績總勉強在及格邊緣。當時同學們考卷大多一百分、九十分的狀態下，母親屢屢耐心陪伴，但筆者仍無法理解如何在數學考卷寫，「答：3人」，父母壓力大概很大。二、三年級時，教師們曾經為筆者開會討論，問答題局部給分，同時父親母親找了許多答題寫作技巧協助，筆者數學成績慢慢進步，到小四終於進入班上前三名。這段期間雖然印象深刻，但是教師和父母沒有究責，總協助筆者解決學業困境，鼓勵筆者努力，每次進步一點點。

直到自己成為母親，遇到一群資深媽媽，才知道筆者小學、幼兒狀態為「感覺統合失調」。四十年前因為小兒心智科並不發達，沒有被診斷為疾病，記憶中父母帶領筆者長大過程非常辛苦，理解緩慢讓生活問題層出不窮。

後來筆者帶著自己孩子看小兒科時，順便把大醫院的小兒科診間細走一遍，發現現代小兒醫學分科之細，讓人感到不可思議。人是一個統整的整體，將身體、心靈細緻分類，分工專業且不互踩其他專業界線，治療中將人體分割診斷調理。相信專科醫師訓練更專業化，也有人體／腦神經完整知識，但病患和陪伴家人，一科科掛號跑診間可就辛苦了，得到一個個專科醫師的分別診斷，病患對自己身體整體狀態如何仍疑惑，藥也越吃越多。以醫師專業分工作為主體的醫學分工，和病患未必能互為主體。專業科學凌駕「人」的主體之上，是否仍能吻合「視病猶親」等傳統醫學精神？希波克拉提斯的醫師宣言之「優先考慮病人健康利益」（因翻譯可能文字略有不同）和病人無所適從的對比，似乎有了杆格或矛盾？

四十年前，筆者和家人沒有兒童心智疾病意識，單純在家庭陪伴下，建立自信，慢慢成長。或許兒童心智疑慮，就醫後，找到原因，父母會更輕鬆？然而對於孩子影響如何？不得而知。筆者直到高中進入前三志願，才發現自己仍可以透過知識，擁有能力。小時候因為理解緩慢被其他孩子們欺負的經驗，讓我從高中開始，對公車性騷擾、以及身邊各種不公平的事，挺身而出。然而父母在成長過程的涵容，也讓筆者學習對孩子可以具備的態度。

告訴筆者感覺統合失調的友人，問了一個讓人記憶深刻的問題:感覺統合失調的孩子，頭腦有問題嗎？未來發展有問題嗎？從筆者成長經驗的狀態來看？當時筆者跟他說，頭腦沒有問題，能進國立大學，也讀了碩士，在一流企業工作。那位資深母親說，「你的回應讓我鬆了一口氣。」

近期閱讀華德福教育系統對於兒童的觀點。提到有的幼兒頭大，四肢瘦小，理解與成長相對緩慢，那是因為他的新陳代謝發展比較慢，神經系統受到新陳代謝系統壓抑。這樣的孩子，腦中影像與概念模糊不清，隨著年紀增長，他才會達到平衡狀態，不僅頭相對小些，內在生命也會較為機警和覺醒。這樣的孩子想像力豐富，對藝術的喜好驚人，腦子充滿了創意圖像與靈感。這是某類型孩子的自然體質之一。（《童年－華德福幼兒教育經典》，小樹文化）華德福的兒童體質分析，應證了筆者對廣告工作、藝術學習的熱愛，並幸運取得適合自己的廣告、藝術與文學學位。

也就是說，到底是心智上「感覺統合」疾病，或者是天生體質，有時關鍵在於兒童學的知識，倒不一定都是病理造成。

到底是不是ADHD？

今天，在幸佳慧學者與李佳燕醫師等運動式的推動下，到底孩子是否被貼上ADHD疾病標籤？的確得到社會更廣泛的關注，尤其育兒期的家長及中小學教師，能以更寬廣、謹慎的心態看待。同時，家長、教師在判定孩子狀態時，筆者建議能多一些等待。

筆者也曾經閱讀一篇男醫師們發表的聯合聲明，提出ADHD孩子不治療的後果，對孩子的未來，可能也有影響。從文章判斷，相對嚴重的ADHD孩子，似乎仍應該透過醫療及差異化訓練，給予孩子自在生活與有能力發展未來的選擇。而多數作為母親的女醫師，在意的可能是介於病理與正常界線模糊地帶的多數孩子，太早被標籤化現象。是否先還給孩子自然成長的空間，不一定過早用藥或者做出醫療判定？

在這過程中，女醫和男性醫師觀點的差異，其實並不違和。

若共同以兒童福祉作為考量，或許我們該給孩子多一些探索時間。或者透過嬰幼兒與家庭觀察、紀錄，我們會發現，大人的過於焦慮，可能也是影響孩子成長或者疾病判定的原因之一？

孩子如何「做自己」？

人類是一種特別的物種。許多幼獸，從母胎出來，可獨立站立、行走後即離開母親，有些鳥兒可獨自飛翔後即離開巢穴。人類在身體與大腦研究，大約十八歲發育成熟，成為聯合國及多數國家、民族判定具有公民權的標準。但是也有的民族因教養方式不同，十多歲就結婚重組家庭，成為家長，族長，或者出海工作捕魚。但大抵需要十多年的時間，也就是青春期或者成年禮儀式後，讓孩子知道跨過人生門檻，成為獨當一面為自己負責的成人。成年儀式或透過宗教的科儀，拔齒、打屁股、紋面、獵首、狩獵，或者隔離等等，讓孩子經歷與兒童生活不同的過程，通過體驗人生的另外一種滋味（或者痛與辛苦），領悟到人生的轉變。

在這之前，仍有各式各樣的成人、人生的老師，做為兒童照顧者或者陪伴者。孩子在成長的過程中，自我冒出頭，開始會有各式各樣對自己人生的選擇與想法，或許長者能做的就是陪伴與對話，讓孩子的自我能順利成熟，建立自信。

八年級的班上，有孩子抽電子菸。在學校是一件了不得的大事。當筆者和孩子聊天，孩子說家人期待他每科成績達到九十分，進大學，但是他唸書成績總達不到。於是筆者理解學生抽菸在於學業壓力太大。孩子說，他現在開始在7-11打工了。筆者問他喜歡嗎？孩子說是。然後筆者跟他說起學長姐處在類似困境的故事，跟他說升學目標一定可以達到，而且有許多選擇路徑。此外，如果升學的目標在於未來有好的生活，也有其他學長姊的例子，工作需要時就會想進學校學習。對於中學成績差，其實不用太過焦慮。

筆者的一個孩子，經過六年蒼白的中學升學生活，就讀大學時，提到筆者在他國小的課業陪伴，到國中就停止了，那時他還沒有準備好。另一個孩子，國中完全不讀課本，跟他聊後，看了史地課本，發現都是重要資料的堆砌，脈絡不見了。脈絡在教師的教學手冊中，筆者也不一定能每次拿到該版本該冊數，每一科的教學手冊。在努力使用參考書一段時間後，孩子告訴筆者，「媽，妳別擔心。我每年閱讀超過一百本課外書，從閱讀學習。」筆者問孩子，「你能用課外書跟著學校步調學習和考試嗎？」孩子跟筆者說，「但是媽媽，你仍然要有心理準備，考試成績不會好。」筆者問他為什麼？孩子說，「因為考試有標準答案。」筆者當場口吐白沫（對於「標準答案」），並接受孩子自己訂下的學習計畫。從此，孩子光明正大看課外書籍，筆者看成績單後，沒有任何分數的要求。這個孩子，靠著閱讀課外書，考入社區高中。

筆者的孩子們，從小大量閱讀，小學中到高年級閱讀美國紐伯瑞少年小說書籍一套，中國經典文學白話版全集，以脈絡作為閱讀理解的基礎。在中學課本銜接上，的確很難閱讀去脈絡化，大量「資料」堆砌的背誦式教科書。至於為什麼不能將去脈絡化的知識，在大腦中完形，可能在於每一科課外書必須深入閱讀到一個程度，也就是深度廣度兼具。另外，考試制度中的「標準答案」與分數，可能也是靈活孩子在教育與國家體制下最大的「規訓」和「懲罰」。

小結

一部關於ADHD與兒童青少年教育反映出的兒童人權紀錄片，可以和紀錄片創作者、紀錄片內主要人物觀點就兒童主體對話的議題相當多。筆者初步行文，很感謝有機會能對影片、演講內容與生活經驗反思，對話。

僅以此文，紀念在天上的兒童文學界超新星幸佳慧學姊。

圖像來源:「隆中向上教育基金會」怪咖系列紀錄片Youtube影片截圖

作者為台東大學兒童文學所博士

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