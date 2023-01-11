威力彩已經連槓21期，下一期在明（12）日開獎，頭獎上看4.7億，許多民眾都想試手氣，期盼年前有好運降臨。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，偏財運最旺的4星座與4生肖，還有好運時辰與提高中獎率的妙招，有望中大獎。

第4名、水瓶座

金星近日落在水瓶座，使他們突發偏財運增加，周四財氣攏罩，不妨購買威力彩試試手氣，建議他們穿著紫色衣服或口罩，再前往投注站下注，因為紫色是神秘的顏色，能夠接通宇宙能量，使水瓶座財富不斷流動。

第3名、金牛座

金牛座財星靠近，提高財神進門的機會，偏財運大增，黑色是他們周四的幸運色，建議下注威力彩前，可以吃黑色食物或飲品，例如米血糕、黑咖啡、青草茶等，有助於帶來大量財氣。

第2名、天秤座

穀神星駐守天秤座命宮，表示他們周四財運亨通，偏財運將大發利市，建議天秤座下注前帶著紅包袋，並再袋裡放568元，代表「我要發」，財神會聽見乞求而賜予財富。

第1名、牡羊座

財星落於本命宮，使牡羊座周四財氣提升，建議他們下注後，將彩券放在門打開的45度角處，此位置也代表財位，放在辦公室門打開45度角，同樣能招來財氣，若命中有福報將能中大獎。

小孟老師最後還分享近期運勢最佳的生肖，是屬豬、屬牛、屬鼠及屬虎，而財神方位則是「東方」，若想購買彩券，可以參考好運時辰，分別為中午11點至下午1點，及下午3點至晚上7點。