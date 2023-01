麥卡錫就任美國眾議院議長後,民主黨和共和黨罕見達成共識,美國眾議院10日以365票贊成,65 票反對的壓倒性多數同意,決定將設立一個新的中國特別委員會,以應對「中國對美國構成的多方面威脅」。

德國之聲引述美國CNBC報導,所有的共和黨眾議員和146名民主黨眾議員都投了贊成票,新的委員會將被稱為「美中戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)。而根據決議,新委員會的權力主要是調查性的,而不是立法性的,它還將被賦予就其調查傳喚證人和舉行公開聽證會的管轄權。

這個委員會將有16名成員,包含9名共和黨員和7名民主黨員,並將由來自威斯康辛州的共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)擔任主席,他是共和黨核心小組在大陸問題上的主要發言人。

在眾議院發表講話時,蓋拉格引用民主黨政府高級外交官的話,暗示了未來中國委員會的兩黨合作方式。蓋拉格說,「正如國務卿布林肯(Antony Blinken)去年所說,中國是唯一有意重塑國際秩序的國家,並且越來越多地擁有這樣做的經濟、外交、軍事和技術力量」。

蓋拉格說,該小組將揭露中共「破壞美國領導地位和美國主權的協調一致的全社會戰略,同時在兩黨基礎上與司法委員會合作,研究早就應該採取的常識性方法來對抗中共的侵略」。

美國福斯新聞(Fox news)則報導,麥卡錫10日表示,「我們花了幾十年時間透過歡迎中國加入全球體系的政策,但回報是,中國輸出了壓迫、侵略和反美主義。今天,其軍事和經濟實力的增長,是以全世界的自由和民主為代價的」。

麥卡錫續稱,「這不是在本屆政府下開始的,但現任政府顯然使情況變得更糟,它的政策削弱了我們的經濟,使我們更容易受到中共的威脅」,「兩黨一致認為,相信共產中國的時代已經結束」。