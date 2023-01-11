一名女網友因家中三姊妹都嫁人，而丈夫因家庭狀況特殊，每年過年都是各吃各的，她於是提議除夕回娘家陪伴家人，沒想到她的父母拒絕稱當天吃素不想為她煮葷食，還說她的婆婆其實是希望圍爐的，而婆婆卻說當天要到山友家吃飯，她最後只能與丈夫在家中吃麥當勞，發文笑「我的媽媽和婆婆都超級善解人意」。

該女網友在Dcard發文，她回憶結婚後某一年，因為家中三姊妹都已嫁人，而她的丈夫是單親家庭，丈夫的父親過世，母親則已有伴侶，因此丈夫家庭每年除夕都是各過各的，原PO因此提議不然除夕回娘家吃飯，她原想3個女兒都出嫁，她的父母應該很失落，沒想到她的父母一聽到馬上拒絕。

該女網友的母親說因為除夕要吃素，擔心原PO回來還要準備葷食，要原PO還是去陪婆婆吃飯，稱婆婆說不一定要回去，不代表不想要他們回去，認為原PO婆婆只是不好意思開口勉強人，但後來婆婆卻說要去山友家圍爐，最後原PO只好和丈夫在家中吃麥當勞，笑說「我的媽媽和婆婆都超級善解人意， 所以這不是抱怨文，只是覺得有趣，搞到最後兩邊都回不去哈哈」。

其他網友留言「吃麥當勞就吃啊，一堆已婚女性看到你這篇大概羨慕的要死」、「就跟媽媽說妳婆婆已經跟人家約好了，沒有要帶妳和老公去就好啦，她就會心甘情願收留你們了」、「媽媽os：好不容易三個女兒都嫁出去了，結果妳要回來打擾我跟妳爸的兩人世界？」