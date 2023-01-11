台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）去年12月份自結合併營收為新台幣11.01億元、年增29.33％；累計自結合併營收123.65億元、年增40.98％，創歷史次高。

榮剛自去年3月以來，營收連續10個月達10億以上，累計2022全年合併營收123.65億元，寫下歷史次高紀錄。高毛利產品組合在第四季出貨比重的成長，將挹注第四季獲利表現。

展望今年第一季營收表現，榮剛指出，由於公司訂單滿載，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，除了一月將因春節休假產能略受影響，整體來說預料第一季營收仍將維持去年的成長態勢。

榮剛表示，目前在手訂單已達8個月，航太、能源、油氣單月接單佔比也增長到6成，公司尤其看好航太產業復甦帶來的效應，今年的高毛利訂單可望持續成長，加上地緣政治衍生而出的轉單效益以及國際軍工技術移轉議題，都讓公司整體獲利表現值得繼續期待。