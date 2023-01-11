國健署最新報告，2020年國人發生大腸癌人數高達1萬6829人，蟬聯癌症死亡首位15年，由於大腸癌與飲食生活習慣密切相關，營養師楊斯涵建議，民眾可多吃富含膳食纖維、抗氧化物、維生素D等5類食物來保健腸道，同時不菸酒、減少紅肉加工品及高脂飲食，以預防大腸癌上身。

楊斯涵在其臉書專頁表示，大腸癌與日常飲食方式息息相關，她開出對應的防癌菜單。

1. 膳食纖維：衛福部建議國人每日攝取25~30克膳食纖維，來自蔬果、全榖雜糧類中的膳食纖維質，透過增加排便體積以減少與腸道有毒物質接觸，且發酵產生短鏈脂肪酸提供腸道益生菌能量來源等方式降低大腸癌發生率。

2. 抗氧化物：研究指出，抗氧化物例如維生素C及維生素E具有清除自由基能力，有助減少腸道亞硝基化合物，以減少大腸癌風險。

3. 維生素D、鈣、硒：維生素D是與健康息息相關的營養素，機轉與鈣相同，可減少癌細胞增生，硒可抗氧化、抗發炎，進而減少腸道的氧化物。

4. Omega-3脂肪酸：其中的EPA及DHA具抗發炎效果，研究給予大腸癌患者比較低劑量與高劑量的Omega-3脂肪酸脂肪酸補充，後者可降低死亡率。

5. 地中海飲食：富含橄欖油、全榖雜糧類、蔬果、多白肉少紅肉的飲食型態，可降低大腸癌等癌症的風險。