陸外交部長秦剛衣索比亞當地時間10日與衣索比亞副總理兼外長德梅克舉行會談，並於會後共同會見記者。談及「非洲之角和平發展構想」，秦剛強調，非洲之角戰略位置重要，對非洲乃至中東和平穩定具有重要影響。中方提出非洲之角和平發展構想」，旨在支援地區國家實現團結自強和繁榮穩定。

非洲之角和平發展構想是去年1月時任中國外長訪問非洲時所提出，同年6月20日至21日，首屆非洲之角和平會議在阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）召開，大陸非洲之角事務特使薛冰和來自衣索比亞、吉布地、肯亞、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、烏干達等國的代表出席。

秦剛強調，非洲之角戰略位置重要，對非洲乃至中東和平穩定具有重要影響。中方提出非洲之角和平發展構想，旨在支援地區國家實現團結自強和繁榮穩定。

他指出，陸外交部非洲之角特使多次訪問地區國家，中方支援首次舉行非洲之角和平會議，為各方凝聚共識、推進非洲之角和平發展作出積極貢獻。中方已向埃塞提供多批糧食、疫苗等人道主義物資援助，説明緩解受衝突影響地區人民的生計困難。中方還將繼續這樣做，並將積極參與受衝突影響地區的重建工作。同時，我們呼籲國際社會加大對衣國人道援助，支援有關地區重建和經濟社會發展。

此外，秦剛稱，中方始終認為泰格瑞省（Tigray）的衝突是衣國內政，始終相信衣國人民自主解決內部分歧的智慧和能力；始終堅持尊重衣國主權和領土完整，支援衣國政府和人民實現國家和平、團結、發展的努力；始終支援非洲人以非洲方式解決非洲問題。