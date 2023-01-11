112學年度各大學特殊選才招生陸續放榜，新北市私立竹林中學表現驚人，七人錄取十六所國立及醫學大學，其中顏健弘同學一人即獲十所國立及醫學大學校系青睞，個人賀榜已將教務處「包圍」起來，師生除讚佩之外，更為今年學校有這樣的成果興奮鼓舞。

目前為止，竹林中學透過特殊選才錄取大學的榜單分別為：顏健弘錄取臺大、陽明交大、成功、臺灣師大、中山、中興(2學系)、海大、臺南大學、中山醫大、洪維鎂錄取臺大、成瑞祥錄取中央、郭晏均錄取中山；胡欣怡錄取臺北市大、陳暐仁錄取宜蘭大學、何政翰錄取文化大學。）

其中從竹林國中直升高中部的「十冠王」顏健弘謙虛的表示，自己其實只是在關鍵時刻能堅持住，高一曾經歷學業和科展必須兼顧而面臨崩潰危機，所幸及時調整心態，自願犧牲更多休息娛樂時間，才慢慢度過難關。指導老師顏嘉怡說，認識顏健弘已六年，知道他國一就嚮往科學，國二加入生物培訓社就一路踏實地做研究，遇到困難仍能堅持，實屬不易。

錄取的同學們都相當感謝學校及師長給予的資源和支持，像顏健弘專注科學研究，獲得進入中研院學習實驗技術的機會；洪維鎂對於老師幫忙分析升學的建議覺得相當受用；郭晏均主動向學校提案想辦理以學習歷程為主的「竹林博覽會」，獲得圖書館主任李海菁的全力支持，除了讓同學們有揮灑的舞台外，自己的處事能力大幅提升，也讓他得以從「新創」的角度提升自我；成瑞祥投入地科研究，不畏旁人眼光，拿著風車在校園中拼命狂奔測風速風向；胡欣怡也感謝老師們在她學習及準備過程給予非常多的建議；陳暐仁說參加技藝競賽多虧老師從頭到尾都陪著練習；何政翰則感謝老師推薦參加許多比賽累積經驗和實力。

綜觀這些同學們亮麗的成果，不外乎自身在學習上的專注與投入，而學校師長的陪伴及適時引導，更是孩子圓夢的重要關鍵。顏健弘略帶驕傲地說，六年來他體認到，在竹林中學，只要願意，學校絕對支持學生的發展，並透過各種課程探索、評量機制，幫助學生培養自主學習的能力，並運用學習歷程的自我檢視，在茫茫學海中找到自己的方向。