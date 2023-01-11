AMC微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)受惠客戶建置先進製程需求，2022年12月、第四季、全年營收齊創新高，2023年營運續拚成長。今(11)日股價開盤放量跳鎖漲停價108元，隨後漲勢雖打開，早盤仍維持7.8％漲勢。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，前者約貢獻營收7～8成，以晶圓代工及記憶體廠為主要客戶，並規畫切入封測廠。後者營收貢獻約2成，為毛利率較高的利基型產品，推展至有自動化廠務需求的企業。

受惠晶圓代工龍頭積極建置先進製程，華景電2022年12月自結合併營收1.69億元，月增達41.78％、年增達88.38％，再創歷史新高。使第四季合併營收4.05億元，季增達13.38％、年增9.24％，改寫歷史新高，全年合併營收14.16億元、年增達29.96％，連4年創高。

展望後市，儘管半導體景氣下行修正，但晶圓代工龍頭於海內外持續穩健擴廠，帶動AMC設備需求，法人認為華景電營運將持續受惠。同時，先進封裝對潔淨度要求與日俱增，華景電對此切入後段封測廠，未來營運貢獻看升，看好2023年營運有機會續拚成長。