民進黨台北市議員王世堅近日因砲轟他前新竹市長林智堅「草包」、「該被收押」，引起民進黨新竹市黨部不滿，喊話黨中央應開除王。對此，國民黨前立委蔡正元驚呼，對於王世堅喊出收押林智堅這句話，「為他的生命感到憂慮」，也認為事情發展至此，王在民進黨內沒有前途了。

蔡正元昨（10）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，王世堅在民進黨內的處境「真的是孤鳥」，大概沒幾個同志敢跟他靠太近，即使有人認同他，也認為他說的話，反讓民進黨傷得更嚴重。蔡正元也認為，雖然民進黨新竹市黨部以引用錯誤資訊為由，呼籲開除王世堅是笑話一則，但黨部有「懷疑王世堅是敵是友」的情緒，反映了他們現在很焦慮。

蔡正元接著說，王世堅喊話林智堅該被收押這句話，絕對讓很多民進黨人氣昏，因為蔡英文相當照顧林智堅，林有如古代皇帝的寵臣，沒想到王「竟然喊打喊殺」。因此蔡正元調侃道，對王世堅的生命危險，感到高度的憂慮。

蔡正元坦言，王世堅到現在這個地步，已經為他的良心付出了很大的代價，不只沒機會挑戰立委，在民進黨內也沒前途了。