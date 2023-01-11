臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）議員、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格議員（Johannes Vogel）昨（10）日率團訪台，這是近日繼巴拉圭共和國眾議院羅培斯議長（Carlos María López López）民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森主席（Anders Fogh Rasmussen）、吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷後，又一位外賓訪台。總統蔡英文親自在總統府接見德國2大外賓，更高喊「歡迎德國自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團！」卻遭大批網友留言灌爆狠酸。

蔡英文昨日在臉書發文表示，「歡迎德國自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團！」這段時間以來，台灣和德國的交流，越來越緊密。繼去年10月，德國國會友台小組和人權委員會來訪，這次德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）議員、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格議員（Johannes Vogel）也共同率團前來，展現了對台灣的情誼和支持。

蔡英文指出，史琪曼主席告訴她，在烏克蘭的事件中，見到獨裁統治者持續影響全世界。因此，來到台灣這美麗的寶島，是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，因為我們都希望未來的子孫，也能過著和平及自由的生活。

此文吸引約1300則留言，除部粉支持者讚聲外，湧入大批網友嘲諷、嗆聲：「接客已經被操到出神入化之境界」、「小英姐講人權這兩個字真是可愛」、「招待使團比開記者會多！」「好會送往迎來呢！棒棒DER」、「快過年了，外國人也知道來台灣拿紅包」、「別讓蘇老爺走辣！捨不得餒！笑死」、「來學習怎麼蓋棒球+掩埋多功能球場」。