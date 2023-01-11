健保署個資外洩事件延燒，昨爆出2位科長13年間查詢資料累計逾16萬筆，其中1人2018年就查詢了11萬筆，較為異常。健保署今日回應，該署收入面的系統分為承保系統和醫管／醫審系統，涉案同仁的權限只有承包系統，看不到民眾的就醫資料。至於異常的查詢情形，健保署已成立專案小組因應，預計在年前會有初步結果。

根據健保署初步調查，科長謝玉蓮、李仁輝君有存取承保系統資料的權限，謝玉蓮在13年間查詢13萬3135筆資料，其中的2018年查詢11萬餘筆，較為異常。而李仁輝則在13年間查詢3萬5100筆資料，各年度查詢數量平均，無明顯異常。2人都表示因公務而查詢，否認有違紀情事。

健保署參議游慧真今日表示，涉案同仁可查詢的資料為承保系統資料，這些資料包括加保、退保、保費紀錄等，並沒有權限查詢涉及民眾就醫情形的醫管／醫審系統資料。查詢承包資料的公務需求是為解決民眾該轉換工作、出國退保在加保等目的。

對於其中1名科長查詢書較為異常，游慧真表示已成立專案小組因應，會了解資料管控過程、幾何過程，並重新做一次系統的檢視，預計在過年前將有初步的進度，健保署也會對外說明。

健保署強調，健保資訊系統均以嚴格標準進行資料保護，亦定期安排資安教育訓練，不斷要求同仁要嚴審自律，遵守法律規範。健保署非常感謝外界的各項建議，未來也將再加強員工法治訓練及日常考核，提升個人素養及資安觀念。