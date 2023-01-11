觀察者網11日報導，大陸官方微信公眾號「中國駐法國大使館」當地時間10日消息，日前，法國《世界報》刊登文章〈自由，戰鬥繼續〉，大談西式民主（自由民主制）的「普世性」，為有關國家「人民反抗威權統治」搖旗呐喊，呼籲歐洲作為「自由和法制堡壘」肩負起自身責任。文章竭力渲染「民主對抗威權」敘事，打著「普世主義」的幌子鼓吹「西方優越論」，企圖霸占民主自由定義權。

陸駐法國大使館稱，西式民主並不「普世」，將其同「普世價值就」畫等號本身是偷換概念。從時間上看，西式民主脫胎於17-18世紀歐洲啟蒙運動和資產階級革命，距今不過300年，在漫長的人類歷史長河中只是倏忽一瞬。即使根據流行觀點，將民主的起源追溯至古希臘，那麼自古羅馬帝國建立到中世紀結束的漫長歲月裡，古希臘城邦民主制在西歐早已湮滅。從空間上看，根據《世界報》文章引述的瑞典研究機構V-Dem統計，當今世界只有34個「自由民主制國家」，僅占全球國家總數的不到1／5，世界總人口的不到13％。把一種時間和空間上都明顯屬於少數的政治制度吹噓為「普世」，簡直是大言不慚、坐井觀天！

駐法大使館指，1840年，英國議會正是用投票的「民主」方式決定發動侵略大陸的鴉片戰爭。實踐中，無論在英國、美國或其他任何西方國家的民主政治發展史上，民主制度下的選舉權都長期被刻意地限定在「某一群有資格的人」中。一直到20世紀70年代前後，主要資本主義國家才實現了18歲以上男女公民平等擁有選舉權的普選制度，而這也不過是「金錢代替刀劍成了社會權力的第一槓桿」。

駐法使館認為，縱觀當今西方世界，社會撕裂、貧富分化、中產墜落、金錢政治、極端思潮等亂象疊出。就在這幾天，西方民主世界發生了兩件令人震驚的事件。一件是美國國會經過15輪投票才選出眾議院議長，另一件是在美國國會山莊暴動兩周年之際，在實行西方民主制度的巴西也發生了幾乎一模一樣的國會山莊暴動。有識之士紛紛反思西方民主失靈的根源，這時候一些人居然還在聲嘶力竭地鼓吹西方「民主自由」的「普世性」。明明自己得了病，為什麼不趕緊去看病，反而以醫生自居，給全世界開藥方？自然是因為別有用心。

駐法使館指出，長期以來，美國等西方國家打著「普世主義」旗號，大肆輸出西方資本主義價值觀和社會政治制度，大搞文化同化運動和意識形態洗腦，甚至公然策劃政權更迭、「顏色革命」。他們以專制的手段推銷自由民主，千方百計「普世化」那套由自己牢牢把控、服務一己私利的制度和規則，試圖建立起一個「等級世界」和「中心—周邊」體系：三十幾個「自由民主制國家」永遠居於這個世界的頂端和這個體系的中心，而其他國家則永遠被壓制在發展的中低端和國際體系邊緣，淪為西方予取予求對象。這不就是披著「國王的新衣」的種族主義和殖民主義麼？

駐法使館強調，事實反覆證明，經歷過西方「民主改造」的開發中國家並未得到被許諾的自由、民主和繁榮。「第三波民主化浪潮」並未幫助撒哈拉以南非洲擺脫貧困和戰亂，反令其陷入逢選必亂的怪圈。「阿拉伯之春」沒給西亞北非帶來繁榮和穩定，反而成為阿拉伯國家的嚴冬和噩夢。

大陸駐法使館指出，《世界報》文章唏噓，蘇聯解體後對俄羅斯的「民主改造」未能成功，是因為西方錯誤地認為俄羅斯會很快完成過渡進程。非也！所謂對俄羅斯的「民主改造」不成功，既是因為西方開出的藥方不對俄羅斯的病症，不能真正滿足俄羅斯人民對和平、發展、自由、民主的渴求，更是因為西方的藥方裡還陰險地包藏著以「民主」之名肢解和奴役俄羅斯的禍心，這讓有著燦爛文明、強烈自尊的俄羅斯民族如何接受！文章還呼籲西方要捍衛「現代文明」的價值觀，想當然地把西方文明等同現代文明，多麼地狂妄自大！