民進黨九合一敗選以來，內閣改組呼聲不斷，傳出行政院長蘇貞昌將異動請辭的消息，台南市長黃偉哲今天受訪指出，蘇貞昌是做事的院長，尊重總統與閣揆人事權，也感謝蘇揆4年來對台南的照顧，包括北外環、南科三期都幫了很大的忙，「不管蘇院長是留是走，我們都很感謝他。」

黃偉哲表示，行政院長異動是總統的人事權，對於蘇院長對台南的照顧，他相當感謝，他也細數蘇揆政績，在全國事務上，成功防範了非洲豬瘟，面對COVID-19疫情時，也盡了很大心力，尤其疫情剛開始時，很多人將口罩往外輸出，蘇貞昌宣布管制口罩出口，以確保國內需求。

黃偉哲也提到，蘇院長任內對台南地方建設不管是北外環或南科三期，都幫了很大的忙，蘇揆是做事的院長，不管是留是走或在任何地方，我們都感謝他。

針對台南市警局長也將異動，黃偉哲也重申，能做好治安就是好局長，台南近年換了好幾位局長，他也肯定方仰寧勇於任事、辦好治安，他的努力，我們都看到了，也期許新局長能無縫接軌，把台南治安做得更好。