2021年媒體報導前東帝士集團創辦人陳由豪姪女陳怡蓁婚姻破裂，更爆料陳女出國拋家出國爽玩，狂刷前夫謝耀陞的卡，2人當初婚事也許多事情喬不攏，金錢部分更是紛爭不斷；但當時陳女僅以幾字回應，再無下文。事後陳女不滿媒體報導此事，導致她的名譽受損，因此向前夫提告回復名譽，高雄地院審理後，依回復名譽判謝男應賠陳女30萬元。

2021年謝男向媒體爆料，與前妻前東帝士集團創辦人陳由豪姪女陳怡蓁20212年結婚後，不但積欠喜宴費用，婚後還刷他的副卡拋家出國，1年6度出國豪玩等指控；陳女當時只以「我只是個平民老百姓，我的婚姻關係不需要別人來審視，我會保留法律追訴權，請律師做回覆。」來回應媒體。

不料陳女事後卻反咬謝男，不但對謝男提告回復名譽，還要求謝男應刊登道歉啟事在聯合報、自由時報全國版頭版下方各1日，並賠償30萬元。

高雄地院審理時，陳女指控謝男婚後有家暴行為，2人於2011年離婚，當時謝男要求拿回的婚宴禮金也被法院判決駁回，陳女認為明明事情謝男都了解真實真相，卻還刻意向媒體爆料，雖然最先出稿的媒體已將網路報導下架，但紙本報導卻仍留著，而其他媒體也大肆報導，陳女認為這些報導內容已對她造成名譽的傷害。

高雄地院認為，當初謝男接受採訪時的一句「原告娘家靠著財大勢大，處處咄咄逼人，又嫌被告家窮」，經與記者查證後為事實，造成陳女名譽受損，且2人離婚的導火線為家暴行為，並非報導所述的「拋家爽玩」，因此依回復名譽判謝男需要賠償陳女30萬元。