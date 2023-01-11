新北市平溪天燈節每年都吸引萬人朝聖。（新北市觀旅局提供）

「2023新北市平溪天燈節」即將迎來第25年！2月5日元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」在十分廣場舉行，將施放由知名畫家Rabbit with Mask面具兔及「天燈國寶」胡民樹老師共同製作、逾6米的巨型兔年造型天燈，以及超過百盞4呎兔影天燈；11日平溪國中主場，則響應情人節浪漫氛圍，以「情定平溪YesI do.」為主題，首度施放愛心造型天燈，希望帶給民眾無限浪漫幸福。

新北市副市長謝政達表示，今年隨著疫情逐漸解封，是觀光旅遊重要的一年，開放外國旅客入境，將會吸引許多來自世界各地的遊客參與，「2023新北市平溪天燈節」將帶領大家在「福兔迎祥」的新一年中展現新北活力，藉由浪漫祈福的天燈形象及壯觀的齊飛畫面，傳遞大家祈福的心願，共同為世界祈福。加上平溪豐富多樣的自然生態，是新春必遊景點！歡迎全國民眾來平溪，一起點亮希望，與天燈來場幸福的約會，也共同迎接兔年到來！」

觀旅局表示，今年兩場活動會各施放2顆逾6米的大天燈，往年都只有放1顆，除了放天燈，山城平溪其實還有多元的生態、迷人的鐵道風光與懷舊的礦業歷史文化和在地美食小吃值得細細品味，今年活動結合地方團體，為2月5日及11日規畫「599平溪／十分體驗遊」活動，將帶大家探索菁桐日式宿舍群、慶和吊橋和望古瀑布等秘境及製作趣味DIY，還有機會施放兔子剪影天燈及粉色愛心天燈。

今年擴增報名名額，「599在地體驗遊」總計1000個名額，今中午12時於「2023新北市平溪天燈節活動官網」開放報名。

此外，1月20日至2月28日期間，亦將於平溪區推出三座期間限定的燈光藝術裝置，並於每晚5時至10時亮燈，分別設置於菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，打造不同的藝術裝置，讓遊客們除了來平溪放天燈、參與體驗遊外，也能追到最新打卡地標，在嶄新一年拍下最美好的畫面。

另與新北市山岳協會於2月12日攜手辦理「平溪健行淨山趣」活動，將邀請知名百岳達人崔祖錫和吳雲天，帶領山友們一同為平溪美麗的山林環境盡一份心力，並鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林，讓生態環境與文化節慶永續共存。