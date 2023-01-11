美國總統拜登過去擔任副總統期間的私人辦公室物品，被人發現含10件機密文件，包括美國在烏克蘭、伊朗及英國等為主旨的情報備忘錄和簡報資料。拜登今天回應說他並不知情。

法新社報導指出，針對自己擔任副總統期間在華府智庫所用的辦公室被人找到機密文件，目前在墨西哥參加北美領袖峰會的拜登表示，他並不清楚文件內容，發現這些文件讓他也很意外。

拜登今天告訴媒體：「大家都知道我嚴肅處理機密文件、機密資訊。」他說：「我聽取了有關這一發現的簡報，很訝異地發現有任何政府紀錄被帶進那間辦公室。」

他表示，「我們全力配合審查工作」，並補充說希望相關審查事宜能盡快完成。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）獨家引述熟悉內情的執法消息來源指出，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已經收到這起「文件門」調查的初步報告，接下來面對的是考量應採取哪些進一步行動，包括衡量是否展開全面性的刑事調查。

CNN報導指出，根據知情消息人士，拜登私人辦公室找到的機密文件年分介於2013至2016年之間。這些文件分落在3或4箱之中，箱內其它文件雖非機密，但都落在總統文件法（Presidential Records Act）範疇之內。

知情消息人士告訴CNN，拜登私人辦公室找到的物品絕大多數為切身的拜登家族文件，包括拜登長子波伊（Beau Biden）喪葬資料以及哀悼信函。目前還不清楚裝有機密文件的箱子是否含有私人物品。

CNN先前的報導指出，賈蘭德已指派芝加哥聯邦檢察官勞許（John Lausch Jr.）調查整起事件。

這些文件是2022年11月2日被人發現，美國當時再6天就將舉行期中選舉，但事件直至昨天才透過媒體報導曝光。

消息人士告訴CNN，拜登的私人律師當時準備關閉拜登與賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）合作時在華府市中心所用的一間辦公室。這位律師看到一個註明「私人」字樣的信封袋，打開一看發現內含機密文件，接著闔上信封並通知美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）。

與NARA接洽後，拜登團隊審慎交出多個箱子，即使這些箱子裝的許多都是私人物品。

消息人士表示，司法部長選擇指派勞許負責拜登版文件門調查，因為勞許是川普指派的僅存2位聯邦檢察官之一。勞許檢察官之職並非由拜登任命，負責調查可避免利益衝突之嫌。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120111