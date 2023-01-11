勞動部推動「安穩僱用計畫」提供雇主僱用獎助，同時也提供受僱勞工就業獎勵，以因應後疫情時代就業市場的變動與挑戰，計畫申請期間將延長至今年6月30日止，凡雇主僱用經就業中心推介持該計畫推介卡的勞工，符合資格者，雇主最高補助3萬元，受僱勞工最高補助2萬元。

小瑋原從事水電配線工程，5年前因一場車禍意外重傷腦部，雖經緊急手術救回一命，卻因長期的治療與復健讓他原本穩定的生活有了翻天覆地的變化，為了讓他能好好休養，父母舉家遷居金門，面對年老的父母卻要照料自己，小瑋意識到需要自立工作，在慢慢恢復身體機能後，參加了政府廚務清潔的職業訓練課程，並到金門就業中心尋求就業協助。

就業服務員瞭解因重大傷病後遺症而領有身心障礙手冊的小瑋所面臨的求職困難，於是運用勞動部「安穩僱用計畫」，媒合小瑋擔任兼職清潔員，讓僱用小瑋的雇主獲得僱用獎助，也讓小瑋找到一份穩定的工作，並可申請就業獎勵，小瑋說：「感謝就業服務員的陪伴與引導，讓我能自力更生，重新找到人生的出路。」

勞動力發展署北分署賴家仁分署長鼓勵企業透過「安穩僱用計畫」提供工作機會增聘失業者，藉由勞雇雙方併行的獎助措施，雇主能更快找到所需人力，勞工能縮短待業週期，創造勞僱雙贏局面。